5日、ソウル中（チュン）区ソウル東大門（トンデムン）デザインプラザ（DDP）で「2025 S/S ソウルファッションウィーク」が開かれ、Girl's Dayのユラ、DREAMCATCHERのガヒョン、XODIACのリオ＆ヒョンシク、ミン・ウヒョク、Dal★Shabetのセリ、チャ・ミンジ、ソヌ・ジョンア、パク・ナレ、シン・ジュア、カン・ヒ、台湾の歌手アマンダ、中国の歌手DuJinYu、会社員Aちゃんらが出席した。※この記事は現地メディアの取材によるもので