28日午後、女優のムン・ガヨンがタイでのスケジュールを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて帰国した。・ムン・ガヨン、初エッセイ集の収益金の一部を寄付…約1000万円を韓国の医療機関に・ASTRO チャウヌ＆ムン・ガヨンも！「女神降臨」メンバーが集結…イム・セミの演劇を観覧