英語でつながる、お寺の国際交流イベント「英語1Dayキャンプ」を7月25日に開催【一畑山薬師寺 岡崎本堂】

薬師寺

一畑山薬師寺（愛知県岡崎市）は、2026年7月25日（土）、「英語1Dayキャンプ」を開催いたします。

本イベントは、午前の「英語スピーチコンテスト」と午後の「英語で日本文化体験」を通じて、英語をきっかけにさまざまな人々が交流する国際交流イベントです。英語スピーチコンテストは今回で第6回を迎えました。回を重ねるごとに参加者の輪が広がり、その反響から昨年より日本文化体験を同時に開催しています。現在では、英語学習者をはじめ、外国人参加者や地域住民、ボランティアなど、多くの方々が集う恒例行事となっています。

なぜお寺で国際交流イベントを行うのか

一畑山薬師寺では、2003年から丸一会にて英会話サークルを企画し、英語学習を通じた人づくりや地域交流に取り組んできました。

お寺は本来、世代や国籍を問わず多くの人が集い、人と人とのつながりを育む場所でもあります。英語を学ぶ人、日本文化に興味を持つ人、海外の方々が交流する機会をつくることで、互いの文化や価値観を理解し合える場を目指しています。

英語スピーチコンテストも、学習成果の発表の場として始まりましたが、近年では外国人参加者や地域住民、ボランティアなど多様な人々が集う交流の場へと発展してきました。

英語スピーチコンテスト

午前は「英語スピーチコンテスト」を開催します。

幼児から大人まで参加できる部門を設けており、初心者向けの発表部門から経験者向けのコンテスト部門まで、それぞれのレベルに応じて挑戦できる内容となっています。テーマは「日本の文化」。英語学習の成果を発表する場として、多くの参加者が日頃の学びを披露します。

また、本堂では無事成長・英語上達祈願も行い、参加者のさらなる成長を願います。

英語で日本文化体験

午後は「英語で日本文化体験」を開催します。

茶道や華道、坐禅、鐘つき体験、浴衣着付け体験、御詠歌体験、盆踊り体験、お参り作法など、日本ならではの文化や寺院の伝統に触れていただける体験プログラムをご用意しています。英語を交えながら交流を行うことで、日本人・外国人を問わず楽しみながら学べる機会を目指しています。

お寺を舞台にした交流の場

英語スピーチコンテストと日本文化体験は、それぞれ異なる目的を持ったプログラムですが、共通しているのは「英語を通じた交流」です。

英語を学んでいる方、英語に興味がある方、日本文化を体験したい方、外国人との交流に関心のある方など、さまざまな人が一堂に会し、新たな出会いや学びが生まれる場となることを目指しています。一畑山薬師寺では、こうした交流の機会を通じて、地域に開かれた寺院として人と人とのご縁を育む取り組みを続けています。

観覧・ボランティア募集

現在、一畑山薬師寺では、

・英語スピーチコンテストへのご参加、観覧

・日本文化体験へのご参加

・通訳ボランティアおよび企画ボランティア

の方を募集しています。

英語に興味のある方や国際交流に関心のある方であればどなたでもご参加いただけます。

詳細およびお申し込みは、下記フォームよりご確認ください。

【申込フォーム】

https://forms.gle/X998QQPXu76WiYv18

詳細情報

一畑山薬師寺について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/30_1_738b580eff68c0cc54d1d549c7592a40.jpg?v=202606141251 ]

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」様をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

一畑山薬師寺 公式Webサイト

https://ichihatasan.or.jp/

一畑山薬師寺 ネット別院

https://ichihatasan.or.jp/shop/

一畑山薬師寺 公式Instagram

https://www.instagram.com/ichihatasan_yakushiji/

一畑山薬師寺 公式note

https://note.com/ichihatasan