株式会社CHO&Company(本社：東京都港区・代表：趙 泰勇)は韓国発アイウェアブランド「BLACK MONSTER」の日本正規総代理店として、日本国内の眼鏡専門店、セレクトショップ、ファッション雑貨店、ライフスタイルショップ等に向けたBtoB展開を開始します。それに伴い、2026年6月1日より地域限定パートナーの募集を開始します。





URL： https://blackmonster.jp/





商品概要





BLACK MONSTERは、韓国で培ったトレンド性の高い洗練されたデザインに加え、軽量性・柔軟性・フィット感を重視した機能素材と設計を備えた次世代インポートアイウェアです。日本市場では、販売店が「デザインだけではない価値」を説明しやすく、エンドユーザーが毎日使いやすい商品として提案できます。









■ブランドの実績(なぜBLACK MONSTERなのか？)

・韓国内4割のシェア：取扱店舗数は約4,000店舗

・セレブの支持：アイドル、俳優、人気YouTuberなどが多数愛用し、SNSでも「韓国アイウェアのスタンダード」として高い認知度を誇る





展示会出展





■開発背景とBLACK MONSTERが解決する課題

・デザイン性を重視すると「重い」「長時間かけると疲れる」という不満が残りやすい。

・欧米骨格ベースの海外ブランドでは、鼻の形に合わずズレやすいという声がある。

・インポート品は、修理・部品・サポートに時間がかかる印象があり、販売店の提案負担になりやすい。

・一方で、韓国トレンドや新しいブランドへの関心は高く、店頭で差別化できる商材が求められている。









■BLACK MONSTERが売れている3つの理由

01. ULTRA FLEX【軽量性と復元力を両立】

高弾性TR×高剛性ウルテムのハイブリッド配合。10万回の開閉テストおよび180度折り曲げテストをクリアした耐久性を訴求できます。





02. CLINGS【鼻パッドの跡が残りにくい】

グローバル骨格ベースの設計と医療用シリコン鼻パッドにより、鼻への負担を分散し、フィット感の向上をサポートします。





03. 国内サポート【インポート商品でありながら国産並みのサポート力】

株式会社CHO&Companyが商談・導入相談・販促相談・保守相談まで国内窓口として一気通貫で対応します。





カジュアルメガネ





■本製品が店舗の売上・収益に貢献する4つの理由(導入メリット)

1. 幅広い客層へのアプローチと、店頭で伝わる高い「体感価値」

・多様なターゲット層に対応：韓国トレンドに関心の高い若年層から、日常使いしやすい軽量フレームを求めるミドル層まで、幅広い世代への提案が可能です。

・豊富なラインナップ：カジュアル、キッズ、スポーツ、サングラスなど多彩な展開により、各店舗の客層やコンセプトに合わせた最適なセレクトが可能です。

・分かりやすい接客訴求：「軽い」「ズレにくい」「壊れにくい」という製品特性を店頭で実際に体感していただけるため、スタッフの接客トークにも組み込みやすい仕様です。





2. 既存ビジネスとの高い親和性と、効率的な収益構造の構築

・柔軟なレンズ運用の実現可能：フレーム単体での卸供給となるため、各店舗で保有する既存のレンズ在庫や加工サービスとシームレスに組み合わせられます。

・店頭収益への貢献：戦略的な価格帯と柔軟な卸条件の設定により、店舗の粗利益確保を力強くサポートします。





3. リピート購入につながりやすい商品特性

・愛用者からの継続需要を創出：一度使用したお客様が、色違い・デザイン違い・用途別に再購入しやすく、店舗におけるリピート販売につながりやすい商品です。

・店舗側からも提案しやすい商材：機能性とデザイン性の両面を訴求できるため、スタッフが接客時におすすめしやすく、取扱商品として継続展開しやすい点が特長です。





4. インポート商品でありながらSKU構成の自由度が高く、店舗ごとの導入・発注がしやすい

・小回りの利く発注設計：売れ筋や在庫状況に応じてSKUを調整しやすく、初回導入から追加発注まで柔軟に対応できます。

・在庫リスクを抑えた展開が可能：店舗ごとに必要なモデル・カラー・数量を見極めながら展開できるため、無理のない導入と効率的な売場づくりを支援します。









■主な仕様・製品ラインナップ

・主な仕様：軽量設計(約7gから※製品により異なる)／ULTRA FLEX(柔軟性・復元力を重視した素材設計)／CLINGS(グローバル骨格ベースのフィット感最適化)

・PRODUCT PORTFOLIO：カジュアル、キッズ、スポーツ、サングラスなどを展開。日本市場向け厳選モデルから順次提案可能です。





https://jp.blackmonstereyewear.com/product/list.html?cate_no=46





韓国アイドルグループBBGIRLS(ミニョン)





■想定販売チャネル・ターゲット顧客

販売チャネル：眼鏡専門店、セレクトショップ、ファッション雑貨店、ライフスタイルショップ、地域密着型小売店など。

顧客層：韓国ファッションに関心のある若年層、軽量で疲れにくいフレームを求めるビジネス層、日常使いの快適性を重視する幅広い層。









■日本国内正規総代理店体制

・資料請求・導入相談・お見積りに対応。

・販売店向けの商品説明資料、販促相談、店頭提案方法をサポート。

・納品開始後の保守・修理相談も、株式会社CHO&Companyが国内窓口として対応。





日本正規総代理店ロゴマーク









■地域限定パートナーとは

本パートナー制度は、単なる卸売提携にとどまりません。韓国で培われたデザイン哲学やプロダクトの背景を共有し、貴社の店舗やネットワークを通じて、日本の利用者様へ最適なアイウェア体験を届ける共同プロジェクトです。





特徴：地域ごとに販売拠点としてブランドをバックアップ

対象：アイウェア専門店、感度の高いセレクトショップ、地域密着型の眼鏡販売事業者様

連携体制：販売開始に伴う販促サポートおよびブランドストーリーの共有









■会社概要

商号 ： 株式会社CHO&Company

代表者 ： 趙 泰勇

所在地 ： 東京都港区高輪4-10-63 エミナンス高輪4F

設立 ： 2005年3月10日

事業内容： IoT・AI関連デバイスの開発、サービスプラットフォーム及び

先進技術・サービスの提供・眼鏡販売

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://blackmonster.jp/









【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CHO&Company

東京都港区高輪4-10-63 エミナンス高輪4F

TEL ： 03-6721-7387

MAIL： info@blackmonster.jp

URL ： https://blackmonster.jp/