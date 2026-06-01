弘前大学の矢田谷健一助教らによる調査の結果、青森県・岩木川に設置した魚道で稚アユの遡上がはじまっていることが判明

弘前大学の矢田谷健一助教らによる調査の結果、青森県・岩木川に設置した魚道で稚アユの遡上がはじまっていることが判明