麻雀で日々を映す「まあじゃん川柳２０２６」一般公募を開始
株式会社シグナルトーク（代表取締役：栢 孝文、所在地：東京都大田区）は６月１日（月）から、「まあじゃん川柳２０２６」の一般公募を開始しました。川柳は、『五・七・五』の十七音が一般的な定型詩で、「まあじゃん川柳２０２６」では、麻雀にまつわる出来事や、日常・社会を織り交ぜた多彩な作品を募集しています。
昨年は４,４９２句の応募の中から『大三減 ご飯、給料 お小遣い』(真凜様・３０代女性)の作品が最優秀賞に選ばれました。
まあじゃん川柳は、牌の日を記念して２００９年から毎年開催しており、２０２５年までの１７年間で６６,０４７句が寄せられています。
※牌の日とは、全国麻雀業組合総連合会が「パ（８）イ（１）」の語呂合わせで８月１日に決定した記念日です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349487/images/bodyimage1】
応募された作品は一次選考後、最終候補作品としてウェブサイトにて公開され、その中から一般投票によって入賞作品が決定されます。最優秀作品にはJCBギフトカード１０万円分と高級ボールペン（２万円相当）が贈呈される他、上位１０位までの作品に賞品が贈られます。
※ＰＣ／スマホ／タブレットからどなたでも応募、投稿が可能です。
■ まあじゃん川柳２０２６概要
●スケジュール
川柳募集期間 ：６月１日（月）～６月２２日（月）夕６時
応募作品投票期間：７月９日（木）～７月２２日（水）夕６時
結果発表 ：８月１日（土）【牌の日】
●賞品
最優秀賞 ：JCBギフトカード１０万円分、高級ボールペン（２万円相当）
優秀賞 ：JCBギフトカード５万円分
佳作 ：JCBギフトカード３万円分
４～５位 ：JCBギフトカード１万円分
６～１０位 ：Maru-Janチケット５，０００円分
上位３６５作品 ：Maru-Jan内で「本日の川柳」として日替わりで紹介
●まあじゃん川柳２０２６紹介ページ
https://www.maru-jan.com/event/2026/senryu/
※詳細、応募はこちらから
■ 前回開催の「まあじゃん川柳２０２５」受賞作品例 （応募総数４,４９２句）
●最優秀賞 『大三減 ご飯、給料 お小遣い』 真凜様(３０代女性)
●優秀賞 『「振り込みに 注意」のポスター 身に染みる』ロングヒエン様(６０代男性)
●佳作 『テンパイは 昔タバコで 今スマホ』 まどけい様(６０代男性)
●４位 『白米も 白も食えずに 麺単品』 春蚊秋冬様(５０代男性)
●５位 『若者の 名前と待ちが 読めません』 つちのこ様(６０代女性)
●６位 『引き落とし？ いいえ、フリコミ 専門です』 ばっちゃん様(６０代男性)
●７位 『父と打つ 麻雀こそが 親孝行』 しまちゃん様(２０代女性)
●８位 『備蓄米 三食(三色)食って 安あがり』 タケラッタ様(５０代女性)
●９位 『配牌が 野党のように バラバラだ』 古代ＵＦＯ様(６０代男性)
●１０位 『親リーに 安手で突っ込む 逆走者』 イブ様(５０代男性)
▼その他の受賞作品や最終候補作品はこちら
https://www.maru-jan.com/event/2025/senryu/
■ オンライン麻雀「Maru-Jan」について
【概要】
サービス開始から２２年を迎えた会員数１８０万人以上のネット対戦型オンライン麻雀ゲームです。
和の高級感を追求した、１ゲーム毎に課金の完全有料サービスです。Windows・iOS・Android・Mac・Amazon Fire TV・Android TVに対応しており、プレイ、イベント参加が可能です。
昨年は４,４９２句の応募の中から『大三減 ご飯、給料 お小遣い』(真凜様・３０代女性)の作品が最優秀賞に選ばれました。
まあじゃん川柳は、牌の日を記念して２００９年から毎年開催しており、２０２５年までの１７年間で６６,０４７句が寄せられています。
※牌の日とは、全国麻雀業組合総連合会が「パ（８）イ（１）」の語呂合わせで８月１日に決定した記念日です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349487/images/bodyimage1】
応募された作品は一次選考後、最終候補作品としてウェブサイトにて公開され、その中から一般投票によって入賞作品が決定されます。最優秀作品にはJCBギフトカード１０万円分と高級ボールペン（２万円相当）が贈呈される他、上位１０位までの作品に賞品が贈られます。
※ＰＣ／スマホ／タブレットからどなたでも応募、投稿が可能です。
■ まあじゃん川柳２０２６概要
●スケジュール
川柳募集期間 ：６月１日（月）～６月２２日（月）夕６時
応募作品投票期間：７月９日（木）～７月２２日（水）夕６時
結果発表 ：８月１日（土）【牌の日】
●賞品
最優秀賞 ：JCBギフトカード１０万円分、高級ボールペン（２万円相当）
優秀賞 ：JCBギフトカード５万円分
佳作 ：JCBギフトカード３万円分
４～５位 ：JCBギフトカード１万円分
６～１０位 ：Maru-Janチケット５，０００円分
上位３６５作品 ：Maru-Jan内で「本日の川柳」として日替わりで紹介
●まあじゃん川柳２０２６紹介ページ
https://www.maru-jan.com/event/2026/senryu/
※詳細、応募はこちらから
■ 前回開催の「まあじゃん川柳２０２５」受賞作品例 （応募総数４,４９２句）
●最優秀賞 『大三減 ご飯、給料 お小遣い』 真凜様(３０代女性)
●優秀賞 『「振り込みに 注意」のポスター 身に染みる』ロングヒエン様(６０代男性)
●佳作 『テンパイは 昔タバコで 今スマホ』 まどけい様(６０代男性)
●４位 『白米も 白も食えずに 麺単品』 春蚊秋冬様(５０代男性)
●５位 『若者の 名前と待ちが 読めません』 つちのこ様(６０代女性)
●６位 『引き落とし？ いいえ、フリコミ 専門です』 ばっちゃん様(６０代男性)
●７位 『父と打つ 麻雀こそが 親孝行』 しまちゃん様(２０代女性)
●８位 『備蓄米 三食(三色)食って 安あがり』 タケラッタ様(５０代女性)
●９位 『配牌が 野党のように バラバラだ』 古代ＵＦＯ様(６０代男性)
●１０位 『親リーに 安手で突っ込む 逆走者』 イブ様(５０代男性)
▼その他の受賞作品や最終候補作品はこちら
https://www.maru-jan.com/event/2025/senryu/
■ オンライン麻雀「Maru-Jan」について
【概要】
サービス開始から２２年を迎えた会員数１８０万人以上のネット対戦型オンライン麻雀ゲームです。
和の高級感を追求した、１ゲーム毎に課金の完全有料サービスです。Windows・iOS・Android・Mac・Amazon Fire TV・Android TVに対応しており、プレイ、イベント参加が可能です。