麻雀で日々を映す「まあじゃん川柳２０２６」一般公募を開始

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株式会社シグナルトーク（代表取締役：栢 孝文、所在地：東京都大田区）は６月１日（月）から、「まあじゃん川柳２０２６」の一般公募を開始しました。川柳は、『五・七・五』の十七音が一般的な定型詩で、「まあじゃん川柳２０２６」では、麻雀にまつわる出来事や、日常・社会を織り交ぜた多彩な作品を募集しています。

昨年は４,４９２句の応募の中から『大三減　ご飯、給料　お小遣い』(真凜様・３０代女性)の作品が最優秀賞に選ばれました。

まあじゃん川柳は、牌の日を記念して２００９年から毎年開催しており、２０２５年までの１７年間で６６,０４７句が寄せられています。
※牌の日とは、全国麻雀業組合総連合会が「パ（８）イ（１）」の語呂合わせで８月１日に決定した記念日です。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349487/images/bodyimage1】

応募された作品は一次選考後、最終候補作品としてウェブサイトにて公開され、その中から一般投票によって入賞作品が決定されます。最優秀作品にはJCBギフトカード１０万円分と高級ボールペン（２万円相当）が贈呈される他、上位１０位までの作品に賞品が贈られます。
※ＰＣ／スマホ／タブレットからどなたでも応募、投稿が可能です。

■ まあじゃん川柳２０２６概要

●スケジュール
川柳募集期間　　：６月１日（月）～６月２２日（月）夕６時
応募作品投票期間：７月９日（木）～７月２２日（水）夕６時
結果発表　　　　：８月１日（土）【牌の日】

●賞品
最優秀賞　　　　：JCBギフトカード１０万円分、高級ボールペン（２万円相当）
優秀賞　　　　　：JCBギフトカード５万円分
佳作　　　　　　：JCBギフトカード３万円分
４～５位　　　　：JCBギフトカード１万円分
６～１０位　　　：Maru-Janチケット５，０００円分
上位３６５作品　：Maru-Jan内で「本日の川柳」として日替わりで紹介

●まあじゃん川柳２０２６紹介ページ
https://www.maru-jan.com/event/2026/senryu/
※詳細、応募はこちらから

■ 前回開催の「まあじゃん川柳２０２５」受賞作品例　（応募総数４,４９２句）

●最優秀賞　『大三減　ご飯、給料　お小遣い』　　　　　　　真凜様(３０代女性)
●優秀賞　　『「振り込みに　注意」のポスター　身に染みる』ロングヒエン様(６０代男性)
●佳作　　　『テンパイは　昔タバコで　今スマホ』　　　　　まどけい様(６０代男性)
●４位　　　『白米も　白も食えずに　麺単品』　　　　　　　春蚊秋冬様(５０代男性)
●５位　　　『若者の　名前と待ちが　読めません』　　　　　つちのこ様(６０代女性)
●６位　　　『引き落とし？　いいえ、フリコミ　専門です』　ばっちゃん様(６０代男性)
●７位　　　『父と打つ　麻雀こそが　親孝行』　　　　　　　しまちゃん様(２０代女性)
●８位　　　『備蓄米　三食(三色)食って　安あがり』　　　　タケラッタ様(５０代女性)
●９位　　　『配牌が　野党のように　バラバラだ』　　　　　古代ＵＦＯ様(６０代男性)
●１０位　　『親リーに　安手で突っ込む　逆走者』　　　　　イブ様(５０代男性)

▼その他の受賞作品や最終候補作品はこちら
https://www.maru-jan.com/event/2025/senryu/

■ オンライン麻雀「Maru-Jan」について
【概要】
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