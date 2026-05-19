Icon Consulting Holdingsの株式取得（グループ会社化）に関するお知らせ

株式会社Dirbato

株式会社Dirbato（以下、「当社」）は、 Icon Consulting Holdings （本社：シンガポール、CEO：Harjit Khatkar）が発行する株式を取得しグループ会社化したので、お知らせいたします。

当社は「テクノロジーで、世界に喜びを。」をミッションに、ITコンサルティング事業を展開しております。当社では、IT業界で活躍するITコンサルタントやエンジニアの市場価値を高め、より高品質なサービスをお客様に提供することを目指しております。その一環として、M&Aや資本提携を積極的に推進しています。

Icon Consulting Holdingsは、その中核事業会社の Icon Consulting Groupを通じて、「facilitate partnering the right talent with the right opportunities（適切な人材と適切な機会を結びつけることを促進する）」を掲げ、主にSAP領域における人材派遣及びITコンサルティング事業を展開しています。

創業者CEO Harjit Khatkarのリーダーシップのもと、アジアパシフィック・ヨーロッパを中心に、飛躍的に事業を成長させてきました。

2024年以降は日系の投資ファンドであるFelicity Global Capital （旧称ACA Investments）の支援を受け、国際展開を加速し、同社の日本企業とのネットワークも背景に、グローバル展開を志向する当社との戦略的な連携・株式譲渡に至りました。

当社は、本件を通じてグローバル展開を加速してまいります。国外においてもIT業界で活躍するITコンサルタントやエンジニアの人材価値を高め、ミッション実現に向けた事業推進を続けてまいります。

Icon Consulting Holdings CEO, Harjit Khatkar

「今回のM&AはIconにとって変革的な機会です。Dirbatoにグループインすることで、成長志向の強い組織の支援を得つつ、私たちが大切にする卓越性へのコミットメントを維持できます。本件により、グローバルにおけるSAPおよびITサービス、デジタルトランスフォーメーションのパートナーとしてのIconの地位はさらに強化され、既存市場及び新興市場の更なる事業機会を捉えていくことが可能になります。 」

株式会社Dirbato 代表取締役社長 金山 泰英

「 Icon Consulting をDirbatoファミリーとして迎えることを大変嬉しく思います。同社の過去に培った実績、SAP領域における卓越したポジショニング、並びにHarjit Khatkar氏が率いる優れた経営陣は、当社の海外展開ビジョンに合致します。Iconの専門性とグローバルネットワークを活用し、Dirbatoも新たな機会を創出し、共に成長を加速させていく所存です。 」

1．異動するグループ会社の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183104/table/3_1_55f928c33017e674b6b3afee21a66d6b.jpg?v=202605191151 ]2．株式取得日

2026年4月8日(水)

株式会社Dirbato 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183104/table/3_2_fe6de4ec44ad072b79b53bce7f03310d.jpg?v=202605191151 ]

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