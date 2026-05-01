ジェイアイ傷害火災保険、2026年オリコン顧客満足度(R)調査「海外旅行保険」で２年連続総合第1位を受賞

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社（本社：東京都中央区晴海1-8-10、代表取締役 兼社長執行役員：金子 和彦）は、オリコン株式会社（本社：東京都港区六本木6-8-10、代表取締役社長：小池 恒、以下「オリコン」）が発表した「2026年オリコン顧客満足度(R)調査 『海外旅行保険』」において、2025年に続き2年連続で総合第１位を受賞しました。また、評価項目別ランキングにおいても、「加入手続き」「受取額・支払いスピード」の2項目で第１位の評価をいただいたほか、「再利用意向」でも調査対象の保険会社の中で最高値を記録するなど、高い評価をいただいております。

なお、本調査は、海外旅行保険を取り扱う保険会社13社を対象に、海外旅行保険に加入し、実際に保険金を受け取ったことのある方の評価をもとに実施されたものです。

顧客満足度向上への取組み

当社は2012年に、リスク細分型特定手続用海外旅行保険「t@bihoたびほ」の販売を開始して以降、加入手続きに加え、契約内容の変更手続きや一部補償項目の保険金請求までをオンラインで完結できる、利便性の高いサービスを提供してまいりました。

また、2022年には「お客様の声」や海外旅行保険を取り扱う保険代理店の要望を反映し、各補償項目の補償範囲を拡大した商品として「ATTEND（あてんど）」の販売を開始しました。

現在は以下のサービスを拡充し、より安心でストレスなくご加入・ご利用いただける商品の提供に取り組んでいます。

- 海外旅行先で事故にあった際に、当社専用アプリやLINE公式アカウントからワンタップで連絡可能な「Jiジャパンダイレクト」- スーツケース破損事故時に、AI画像解析により即日保険金支払いを実現する「スーツケース破損保険金自動支払いサービス」- LINEを通じて契約者情報の登録やマイページへのログインが可能な「ソーシャルログイン機能」- 日本の医師にオンラインで相談できる「ONLINEドクター」「t@bihoたびほ」の概要

「t@bihoたびほ」は、2012年の販売開始以降、Web専用だからこそ実現できるリーズナブルな価格に加え、保険金額の変更や補償項目の選択が可能かつ、業界最多水準※の充実した補償内容により、多くのお客様にご愛用いただいております。（※2026年4月 当社調べ）

現在は、「t@bihoたびほ」に加え、補償内容とサービスをさらに拡充した「t@bihoプライム」と、ニーズが高まる旅行取消料の補償を単品で提供する「t@bihoキャンセル」を商品ラインナップに追加し、お客様がご自身の希望に合った商品を自由に選択いただけるよう進化を続けています。

「ATTENDあてんど」の概要

「ATTENDあてんど」は、お客様や保険代理店のニーズにお応えした、当社の海外旅行保険における最上級商品です。従来、紙申込を中心としていた手続きをWeb化するとともに補償範囲を拡大し、海外旅行における各種リスクをパッケージ化した「海外旅行総合費用」により、海外旅行中のさまざまなリスクに対応します。

また、渡航先でトラブルが発生した際には、当社のサポートスタッフがお客様のもとへ駆け付ける、業界唯一※の「現地駆け付けサービス」（Jiデスク設置の海外26都市にて、所定の保険事故発生時に対応）を提供しており、より安心な海外旅行を支援します。（※2026年4月 当社調べ）

ジェイアイ傷害火災保険株式会社について

当社では、中期経営計画において2028年の目指す姿を『旅行保険、火災保険のバリュー・イノベーターとして「‘たび’と‘すまい’のそばに、いつも。」を具現化している』と定めています。‘たび’と‘すまい’におけるお客様との接点を拡大し、お客様を理解し、今持っている「私たちの強み」を現状に甘んじることなく、常に磨き続けていくとともに、お客様への新たな「価値」創出のためのチャレンジをし続けます。デジタルを基軸に、さらなるサービス拡充とお客様に「価値」を実感いただける新たなサービスやソリューションの提供に努め、保険事業を通じサステナブルな社会の実現に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。

【2026年 オリコン顧客満足度(R) 調査 海外旅行保険 調査概要】

・調査主体：株式会社oricon ME

・調査方法：インターネット調査

・調査回答者：2,174人（2026年調査：1,177人、2025年調査：997人）

・調査企業（サービス）数：13

・調査期間：2025/12/12～2025/12/22、2025/01/07～2025/01/24

・調査対象：性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国

・条件：以下すべての条件を満たす人

１）2023年5月以降に観光目的で海外旅行へ行き、海外旅行保険に加入した

２）旅行先の病気やケガ・事故・トラブルなどにより、海外旅行保険を適用した

３）海外旅行保険会社の選定に関与し、サービスに関する支払金額を把握している

・定義：海外旅行の際、渡航先において発生する損害（死亡・病気・ケガ・盗難・航空機遅延ほか）などを補償する保険商品を取り扱う保険会社

ただし、クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険や、他社の提携商品のみ扱っている保険会社は対象外とする。

詳細はオリコンの公表資料(https://life.oricon.co.jp/rank-travel-insurance/)をご参照ください。（オリコンのサイトに遷移します）

※このリリースは金融記者会、国土交通記者会にも配布しています。