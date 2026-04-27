世界の有機ポリマー材料市場、2025～2031年に年平均3.6%成長 - 規模は1.1兆ドルへ
有機ポリマー材料とは、石油化学由来およびバイオ由来の有機化合物を基盤とし、高分子鎖構造を形成することで、軽量性、成形性、機械強度、耐薬品性、電気絶縁性、柔軟性といった多様な機能を発揮する材料である。包装材、自動車部材、電子電気部品、建築資材、繊維、医療用途など、産業全域に浸透した汎用性の高いマテリアル群として位置づけられ、それぞれの用途に応じてポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、PVC、エンジニアリングプラスチック、エラストマーなど幅広い派生品が存在する。有機ポリマー材料は、軽量化需要の拡大、循環型経済への転換、多機能化への要求を背景に、化学構造改質や複合化技術の発展によって性能が急速に高度化している。とりわけ近年は、カーボンニュートラル対応のバイオポリマー、再生材の高品質化、化学リサイクル技術の実装が進み、材料産業において環境価値と機能価値の両立を実現する次世代製品として注目されている。
サーキュラーエコノミーが加速させるグローバル市場の変革
LP Information調査チームの最新レポートである「世界有機ポリマー材料市場の成長予測2025～2031」(https://www.lpinformation.jp/reports/238454/organic-polymer-materials)によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.6%で、2031年までにグローバル有機ポリマー材料市場規模は11166.33億米ドルに達すると予測されている。成長の中心には、環境規制強化による素材転換、循環型素材の市場化、そしてアジアを中心とした製造産業の拡大がある。世界各国で再生ポリマーの採用義務化が進むなか、リサイクル材の品質向上技術、バイオ由来樹脂の生産性向上、エネルギー効率の高い製造プロセスへの投資が増加している。さらに、自動車の電動化と軽量化ニーズはエンジニアリングプラスチックや高耐熱材料の需要を押し上げ、電子産業の高度化は導電性、高絶縁性、高熱伝導性をもつ特殊ポリマーの市場を拡大している。素材そのものが産業競争力の源泉となる時代において、有機ポリマー材料は各分野のイノベーションを支えるインフラ的存在へと進化している。
図. 有機ポリマー材料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348080/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348080/images/bodyimage2】
図. 世界の有機ポリマー材料市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
巨大プレーヤーと地域戦略が形づくる競争地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、有機ポリマー材料の世界的な主要製造業者には、Dow、ExxonMobil、China Petroleum & Chemical Corporation、INEOS、LyondellBasell、SABIC、Indorama Ventures、PetroChina Company Limited、Formosa Group、LG Groupなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約20.0%の市場シェアを持っていた。これら企業群は原料確保力、設備規模、グローバル供給網、化学プロセス技術の差によって市場序列を形成している。地域別では、北米がシェールガスを起点とした低コスト競争力を武器に高付加価値樹脂の供給をリードし、欧州では環境規制の強化を背景にバイオポリマーと高性能樹脂の研究開発が進んでいる。アジア太平洋は世界最大の生産および消費地域であり、中国を中心に大規模石化コンプレックスの稼働が続いている。中国企業は設備の大型化とコスト構造の改善を加速させ、世界トップ層へのキャッチアップを進めている。新興国市場ではインフラ需要、建材需要、一次加工品需要が拡大し、地域産業の高度化に合わせて材料の高機能化が進展している。
サーキュラーエコノミーが加速させるグローバル市場の変革
LP Information調査チームの最新レポートである「世界有機ポリマー材料市場の成長予測2025～2031」(https://www.lpinformation.jp/reports/238454/organic-polymer-materials)によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.6%で、2031年までにグローバル有機ポリマー材料市場規模は11166.33億米ドルに達すると予測されている。成長の中心には、環境規制強化による素材転換、循環型素材の市場化、そしてアジアを中心とした製造産業の拡大がある。世界各国で再生ポリマーの採用義務化が進むなか、リサイクル材の品質向上技術、バイオ由来樹脂の生産性向上、エネルギー効率の高い製造プロセスへの投資が増加している。さらに、自動車の電動化と軽量化ニーズはエンジニアリングプラスチックや高耐熱材料の需要を押し上げ、電子産業の高度化は導電性、高絶縁性、高熱伝導性をもつ特殊ポリマーの市場を拡大している。素材そのものが産業競争力の源泉となる時代において、有機ポリマー材料は各分野のイノベーションを支えるインフラ的存在へと進化している。
図. 有機ポリマー材料世界総市場規模
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図. 世界の有機ポリマー材料市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
巨大プレーヤーと地域戦略が形づくる競争地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、有機ポリマー材料の世界的な主要製造業者には、Dow、ExxonMobil、China Petroleum & Chemical Corporation、INEOS、LyondellBasell、SABIC、Indorama Ventures、PetroChina Company Limited、Formosa Group、LG Groupなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約20.0%の市場シェアを持っていた。これら企業群は原料確保力、設備規模、グローバル供給網、化学プロセス技術の差によって市場序列を形成している。地域別では、北米がシェールガスを起点とした低コスト競争力を武器に高付加価値樹脂の供給をリードし、欧州では環境規制の強化を背景にバイオポリマーと高性能樹脂の研究開発が進んでいる。アジア太平洋は世界最大の生産および消費地域であり、中国を中心に大規模石化コンプレックスの稼働が続いている。中国企業は設備の大型化とコスト構造の改善を加速させ、世界トップ層へのキャッチアップを進めている。新興国市場ではインフラ需要、建材需要、一次加工品需要が拡大し、地域産業の高度化に合わせて材料の高機能化が進展している。