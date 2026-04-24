【横浜市立大学】横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagulls×崎陽軒

写真拡大 (全8枚)

第74回ザよこはまパレード(国際仮装行列）コラボレーション参加

　横浜市立大学応援団チアリーダー部「Seagulls＊1」（所在地:横浜市金沢区）と株式会社崎陽軒(本社:横浜市西区、代表取締役社長:野並 晃)は、コラボレーション企画として、2026年5月3日（日）に開催される「第74回ザよこはまパレード（国際仮装行列）」に参加します。

　今年は、“崎陽軒Future（未来）シップ”をテーマにした華やかなデザインのフロートです。開業30周年を迎えた崎陽軒本店と、崎陽軒の未来を彩る「ギヨウザ」「真空パックまぐろ（TUNA）シウマイ」をあしらったフロートが横浜の街を盛り上げます。

　さらに、フロート上で横浜市立大学応援団チアリーダー部「Seagulls」のメンバーとひょうちゃん＊2が、元気いっぱいのダンスを披露します。ぜひご期待ください。

　当日は、沿道からの熱いご声援をお待ちしております！！　　　　











Seagulls学生コメント










こんにちは！横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagullsです。私たちは、大会出場や横浜でのイベント出演を中心に活動しています。今年も、崎陽軒とともに「ザよこはまパレード」に参加いたします。30周年となる崎陽軒本店と、崎陽軒の新しい製品と一緒に、横浜の海と街を進みながら、沿道の皆さまに華やかなパフォーマンスをお届けします！








フロートイメージ








【ザよこはまパレードについて】


開 催 日 　 ：2026年5月3日（日）　

　　　　　　※荒天の場合は中止

参 加 団 体：51団体（予定）

プログラム：

・キッズパレード10：45〜（全長1.4km）

　山下公園前⇒シルクセンター⇒ 横浜税関前

　⇒新港橋⇒赤レンガ倉庫前⇒万国橋








・スーパーパレード11：15〜（全長3.4km）

　山下公園前⇒シルクセンター前⇒横浜税関前⇒新港橋

　⇒赤レンガ倉庫前⇒万国橋⇒馬車道商店街

　⇒伊勢佐木町1丁目⇒伊勢佐木町6丁目



【関連企画】







第74回ザよこはまパレード記念掛け紙「シウマイ弁当」販売　

期間：2026年4月28日（火）〜5月3日（日）　

店舗：神奈川県内を中心とした約100店舗

価格：1,180円（税込）　

※なくなり次第終了

※内容は通常のシウマイ弁当と同様

◆お客様向けお問い合わせ先

　株式会社崎陽軒　お客様相談室　

　フリーコール：0120-882-380







用語説明

＊1 横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagulls：

横浜市立大学公認団体「Seagulls」は、YCUの学園祭である「浜大祭」や学内のイベントでの演技をはじめ、東京都立大学との定期戦やチアリーディングの大会出場などを幅広く活動している。

＊2 「ひょうちゃん」：

崎陽軒の「ひょうちゃん」は、1955年よりシウマイの箱の中に入り続けているしょう油入れ。横浜の方はもちろん、全国の方から愛され続ける、シウマイとは切っても切れない関係のキャラクター。