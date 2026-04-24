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【横浜市立大学】横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagulls×崎陽軒
第74回ザよこはまパレード(国際仮装行列）コラボレーション参加
横浜市立大学応援団チアリーダー部「Seagulls＊1」（所在地:横浜市金沢区）と株式会社崎陽軒(本社:横浜市西区、代表取締役社長:野並 晃)は、コラボレーション企画として、2026年5月3日（日）に開催される「第74回ザよこはまパレード（国際仮装行列）」に参加します。
今年は、“崎陽軒Future（未来）シップ”をテーマにした華やかなデザインのフロートです。開業30周年を迎えた崎陽軒本店と、崎陽軒の未来を彩る「ギヨウザ」「真空パックまぐろ（TUNA）シウマイ」をあしらったフロートが横浜の街を盛り上げます。
さらに、フロート上で横浜市立大学応援団チアリーダー部「Seagulls」のメンバーとひょうちゃん＊2が、元気いっぱいのダンスを披露します。ぜひご期待ください。
当日は、沿道からの熱いご声援をお待ちしております！！
Seagulls学生コメント
フロートイメージ
開 催 日 ：2026年5月3日（日）
※荒天の場合は中止
参 加 団 体：51団体（予定）
プログラム：
・キッズパレード10：45〜（全長1.4km）
山下公園前⇒シルクセンター⇒ 横浜税関前
⇒新港橋⇒赤レンガ倉庫前⇒万国橋
【関連企画】
第74回ザよこはまパレード記念掛け紙「シウマイ弁当」販売
期間：2026年4月28日（火）〜5月3日（日）
店舗：神奈川県内を中心とした約100店舗
価格：1,180円（税込）
※なくなり次第終了
※内容は通常のシウマイ弁当と同様
◆お客様向けお問い合わせ先
株式会社崎陽軒 お客様相談室
フリーコール：0120-882-380
用語説明
＊1 横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagulls：
横浜市立大学公認団体「Seagulls」は、YCUの学園祭である「浜大祭」や学内のイベントでの演技をはじめ、東京都立大学との定期戦やチアリーディングの大会出場などを幅広く活動している。
＊2 「ひょうちゃん」：
崎陽軒の「ひょうちゃん」は、1955年よりシウマイの箱の中に入り続けているしょう油入れ。横浜の方はもちろん、全国の方から愛され続ける、シウマイとは切っても切れない関係のキャラクター。
横浜市立大学応援団チアリーダー部「Seagulls＊1」（所在地:横浜市金沢区）と株式会社崎陽軒(本社:横浜市西区、代表取締役社長:野並 晃)は、コラボレーション企画として、2026年5月3日（日）に開催される「第74回ザよこはまパレード（国際仮装行列）」に参加します。
今年は、“崎陽軒Future（未来）シップ”をテーマにした華やかなデザインのフロートです。開業30周年を迎えた崎陽軒本店と、崎陽軒の未来を彩る「ギヨウザ」「真空パックまぐろ（TUNA）シウマイ」をあしらったフロートが横浜の街を盛り上げます。
当日は、沿道からの熱いご声援をお待ちしております！！
Seagulls学生コメント
こんにちは！横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagullsです。私たちは、大会出場や横浜でのイベント出演を中心に活動しています。今年も、崎陽軒とともに「ザよこはまパレード」に参加いたします。30周年となる崎陽軒本店と、崎陽軒の新しい製品と一緒に、横浜の海と街を進みながら、沿道の皆さまに華やかなパフォーマンスをお届けします！
フロートイメージ
【ザよこはまパレードについて】
開 催 日 ：2026年5月3日（日）
※荒天の場合は中止
参 加 団 体：51団体（予定）
プログラム：
・キッズパレード10：45〜（全長1.4km）
山下公園前⇒シルクセンター⇒ 横浜税関前
⇒新港橋⇒赤レンガ倉庫前⇒万国橋
・スーパーパレード11：15〜（全長3.4km）
山下公園前⇒シルクセンター前⇒横浜税関前⇒新港橋
⇒赤レンガ倉庫前⇒万国橋⇒馬車道商店街
⇒伊勢佐木町1丁目⇒伊勢佐木町6丁目
山下公園前⇒シルクセンター前⇒横浜税関前⇒新港橋
⇒赤レンガ倉庫前⇒万国橋⇒馬車道商店街
⇒伊勢佐木町1丁目⇒伊勢佐木町6丁目
【関連企画】
第74回ザよこはまパレード記念掛け紙「シウマイ弁当」販売
期間：2026年4月28日（火）〜5月3日（日）
店舗：神奈川県内を中心とした約100店舗
価格：1,180円（税込）
※なくなり次第終了
※内容は通常のシウマイ弁当と同様
◆お客様向けお問い合わせ先
株式会社崎陽軒 お客様相談室
フリーコール：0120-882-380
用語説明
＊1 横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagulls：
横浜市立大学公認団体「Seagulls」は、YCUの学園祭である「浜大祭」や学内のイベントでの演技をはじめ、東京都立大学との定期戦やチアリーディングの大会出場などを幅広く活動している。
＊2 「ひょうちゃん」：
崎陽軒の「ひょうちゃん」は、1955年よりシウマイの箱の中に入り続けているしょう油入れ。横浜の方はもちろん、全国の方から愛され続ける、シウマイとは切っても切れない関係のキャラクター。