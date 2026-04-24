【横浜市立大学】横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagulls×崎陽軒

こんにちは！横浜市立大学応援団チアリーダー部Seagullsです。私たちは、大会出場や横浜でのイベント出演を中心に活動しています。今年も、崎陽軒とともに「ザよこはまパレード」に参加いたします。30周年となる崎陽軒本店と、崎陽軒の新しい製品と一緒に、横浜の海と街を進みながら、沿道の皆さまに華やかなパフォーマンスをお届けします！