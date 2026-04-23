アキレス株式会社(本社：東京都新宿区、社長：日景一郎)は『■●▲Designs(R)(以下、フォートゥースリーデザインズ)』から“長い夏を快適に過ごせるよう設計されたサンダル”2タイプを4月下旬より全国の百貨店、靴専門店、有名ECサイト、アキレスウェブショップにて本格発売いたします。





「フォートゥースリーデザインズ」 2026年春夏・サンダル





「フォートゥースリーデザインズ」 2026年春夏・サンダル製品概要

【品番、色、メーカー希望小売価格、サイズ、ヒール高、重量】

CUD 1030、ダークブルー、13,200円(税込)、S～L(S:22.0～22.5cm、M:23.0～23.5cm、L:24.0～24.5cm)、

約3.5cm、約200g(Mサイズ時/片足)









フォートゥースリーデザインズは、四つん這いの赤ちゃんから杖をついた三点歩行のお年寄りまで(= FOUR TO THREE)、すべての人に最適な靴づくりをめざしたアキレス独自のユニバーサルデザイン基準から生まれたブランドです。気軽に履けて心地よい、日々の相棒のような、履く人の「ちょっとそこまで」を彩る“フダン靴”です。





今回発売の2タイプは、地球温暖化の影響に伴う春夏シーズンの気温上昇対策として開発した“長い夏を快適に過ごせるよう設計されたサンダル”が開発コンセプトです。ユーザーの声に応えて、多機能性を追求した商品設計が特長。見た目にもこだわり、履きやすく歩きやすい工夫がつまっています。特長は大きく4つ。





(1) 通気性を考慮し、足を露出しすぎないニット素材をアッパーに使用(CUD 1030のみ)。





(2) ソルボセインフットベッドの約8mm厚の踵部分にソルボセインを搭載(サンダル内部)。その衝撃吸収性と体圧分散性によって、膝や腰への負担を軽減するよう設計されています。足裏が当たる部分は凹凸を設け、通気性と足滑りに対応。





フットベッド





(3) 爪先を保護するトーガード付き。ソールから巻き上げたデザインでスタイリッシュなフォルムに。ミッドソールには軽さが特長のEVAを使用。アウトソールには溝を設け水捌けに対応。外側のすり減りやすい部分にはラバーを配置し、軽量性と耐久性の両立を目指しました。





(4) 踵バンドの面ファスナーでホールド感を調整可能。内側にゴムがついているため、一度調整すればさっと着脱可能。





CUD 1030_モデルカット





「CUD 1030」は、涼しげなクロスバンドデザイン。落ち着いたニット素材と踵には光沢のあるナイロンテープを組み合わせ、同色使いでも表情のある仕上がりに。「CUD 1040」は、アウトドアの雰囲気を取り入れて、春夏のレジャーシーンにもマッチ。いずれも、パンツはもちろん、スカートに合わせて靴下をのぞかせても◎。価格はメーカー希望小売価格13,200円(税込)。アッパーのニット素材にリサイクル材を使用。“フダン靴”を謳うブランドだからこそ、人にも環境にも配慮した商品であってほしいという思いを込めました。





CUD 1030_ CUD 1040_外観





■「フォートゥースリーデザインズ」 2026年春夏・サンダル製品概要





「フォートゥースリーデザインズ」 2026年春夏・サンダル製品概要





【■●▲Designs(R)ウェブサイト】 https://www.achilles-shoes.com/product/fourtothree/

【アキレスウェブショップ】 https://achilles-webshop.com/collections/fourtothree