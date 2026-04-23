使用済みトナーと食品リサイクル由来の副産物を活用した新たな資源循環モデルを構築

図：資源循環フロー（7社連携モデル）





プロジェクト名称



本取り組みおよび開発したアスファルト添加剤の名称を「MICHINARU（みちなる）」と名付けました（商標登録出願中）。名称には道路（みち）を起点として新しい資源循環の可能性を広げていくという意味が込められています。また、「未知なる」という言葉にも通じることから、これまでにない資源循環への挑戦を象徴する名称として採用しました。



素材を戻すだけの循環から、新たな価値を生み出し、強さへとつなげる循環へ、この可能性はやがて確かな「道」になるという思いをもとに、社会実装を目指します。



