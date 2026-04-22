アプリを活用した相鉄線沿線および周辺の生きもの調査イベント

ヨコハマネイチャーウイークとコラボした企画も実施

相鉄グループは、2026年4月22日（水）から7月22日（水）までの期間、いきものコレクションアプリ「Biome(バイオーム)」を活用した「そうてつ 生きものクエスト2026」（以下、本プロジェクト）を開催します。

相鉄グループでは、2025年9月に制定した「相鉄グループ生物多様性方針」の下、生物多様性に配慮した事業活動を推進するため、皆さまとの協働による生きもの情報の収集を始めとして、自然や生きものを身近に感じていただく取り組みを進めています。

本プロジェクトは、生きものの種類をAIが判別する機能を備えるアプリ「Biome(バイオーム)」を活用して、お客さまにイベント感覚で生きもの調査をお楽しみいただくともに、相鉄線沿線およびその周辺の生態系を把握することを目的としています。

アプリを通じて収集された生態系データは、相鉄グループを取り巻く自然資本の中長期的なモニタリングに役立てる他、地域資源の再発見を通じて少子高齢化・人口減少などの地域課題の解決に活用してまいります。

■「そうてつ 生きものクエスト2026」の内容

〇相鉄線沿線および周辺の地域で見つけた生きものを、アプリ「Biome（バイオーム）」を使って撮影・投稿する調査イベント。 〇いきもの調査をイベント感覚で楽しめる「クエスト※」や、観察イベントを実施。 〇スマートフォンをお持ちであれば、どなたでも気軽に参加可能。

なお、相鉄グループでは、本プロジェクト初回イベントとして、5月16日（土）・17日（日）に開催する沿線イベント「Yokohama Nature Week 2026」で、同アプリを活用した親子で参加できる観察イベント「そうてつ 生きもの探検隊」を実施します。

※Biome独自のゲーム機能で、テーマに沿って選定された対象の生物種を見つけ、写真を撮影・投稿することでクリアできます。

「そうてつ 生きものクエスト2026」の概要

1．期間

2026年4月22日（水）～2026年7月22日（水）

2．対象エリア

相鉄沿線およびその周辺エリア

3．活用アプリ

「Biome（バイオーム）」（開発・運営：株式会社バイオーム）

https://biome.co.jp/app-biome/

4．参加方法

〇アプリをダウンロード 〇相鉄線沿線および周辺エリアにて発見した生きものを撮影した写真を、アプリ「Biome（バイオーム）」に投稿 〇テーマに沿ったミッションを期間内にクリアして、クエスト達成を目指しましょう ※クエストへの参加登録等は不要です。投稿は自動でクエストに反映されます。 ※クエストの詳細は、アプリ内のクエストページからご確認ください。

5．参加特典

クエストを達成した方の中から抽選で50人の方に、相鉄ポイントやズーラシア入場券、そうにゃんグッズなどをプレゼントします。

6．その他

〇詳細はバイオーム社公式ブログ（https://biome.co.jp/soutetsu/）からご覧ください。 〇「ヨコハマネイチャーウイーク」とコラボレーションした沿線イベント「そうてつ 生きもの探検隊」の詳細は、後日、相鉄グループウェブサイト「Yokohama Nature Week 2026」などで告知する予定です。 〇社会情勢、その他のやむを得ない事由により、本プロジェクトの内容を予告なく変更、または中止する場合がございます。

「そうてつ 生きもの探検隊」の概要

1．期間

2026年5月16日（土）・17日（日） 午前の部 10：30～12：00 午後の部 14：00～15：30

2. 場所

こども自然公園（横浜市旭区大池町65-1） 受付：入口広場 相鉄線 二俣川駅から徒歩約20分、無料シャトルバス運行予定 相鉄いずみ野線 南万騎が原駅から徒歩約7分

3．内容

「そうてつ 生きものクエスト2026」内の「Yokohama Nature Week 2026」連携ミッションに挑戦する、自然観察会イベントです。バイオーム社のスタッフによるアプリの使い方や、生きものの解説を聞きながら、楽しく観察を行います。

4．対象者

小学生以上のお子さまとその保護者 ※大人のみの参加も可能です ※安全管理上、お子さまのみの参加はご遠慮ください

5．参加人数

約30人／1回あたり

6．参加費

無料 ※先着順（事前予約不要）

7．持ち物

・スマートフォン ※事前に「Biome（バイオーム）」アプリのインストールとアカウント作成をお願いします。 ・飲み物

8．主催・協力

主催：相鉄グループ 協力：株式会社バイオーム

9．お問い合わせ

相鉄お客様センター 045-319-2111（平日9:00～19:00、土日祝は9:00～17:00）

10．その他

〇当日は、動きやすい服装・靴でご参加ください。 〇当日は暑さや虫刺されが予想されます。熱中症予防のための水分補給や帽子の着用、虫除けスプ レーなどの対策は、各自でご準備・ご対応をお願いいたします。 〇イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日公式ウェブサイトやSNS、ポスター等に使用する場 合があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。 〇当日は、テレビ・新聞などのマスコミによる取材が入る可能性があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。

■いきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」とは

株式会社バイオームが開発・運営する日本国内の約10万種以上の動植物を収録したいきものコレクションアプリです。最新の生物名前判定AIを備えているだけでなく、図鑑・地図・SNS・クエストなどいきものにまつわるさまざまな機能を搭載しています。

https://apps.apple.com/jp/app/id1459658355 Android版 https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-68-2jh.pdf