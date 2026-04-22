北海道芸術花火開催委員会は、2026年9月5日(土)に、北海道札幌市・モエレ沼公園にて、「北海道芸術花火2026」を開催いたします。本イベントは、日本最高峰の花火と音楽を1/30秒単位で緻密にシンクロさせ、約50分間ノンストップで展開される“芸術花火”です。今年で14回目を迎え、より高度な演出で世界に誇れる花火大会を目指しています。舞台はイサム・ノグチが描いた大地の彫刻、モエレ沼公園。日本最高峰の花火会社約20社が集い、音楽と花火が織りなす一夜限りの夜空の芸術をお届けします。





「北海道芸術花火2026」モエレ沼公園で9月5日(土)開催





■音楽と花火が織りなす、ここでしか観ることができない夜空の芸術

芸術花火とは、国内最高峰の花火師たちによる芸術玉を中心に構成され、音楽のリズムや曲調にシンクロするよう緻密にプログラムされた花火です。滞空時間や残存光までも計算し、1/30秒単位でコントロールされた花火が、音楽のメロディーや楽器、歌詞に合わせて約50分間ノンストップで展開され、喜怒哀楽を描く映画のような演出を生み出します。

イサム・ノグチが大地に描いた彫刻「モエレ沼公園」の独創的な地形を取り入れ、幅・奥行き・起伏のある地形を活かした立体的な花火演出はまさにこの場所でしか体験できない、夜空の芸術作品です。









■「International Illumination Award 2025」テクノロジー部門優秀賞を受賞

イベントプロデュースを手がけるHANABIコレクティブ・GREAT SKY ARTは、昨年7月に世界最高峰の「モントリオール国際花火競技大会」に日本代表として出場。さらに世界中のイルミネーションやナイトコンテンツを表彰する「International Illumination Award 2025」においてテクノロジー部門で優秀賞を受賞しました。

世界が認めた演出技術と、日本全国から集結した約20社からなる“花火師ドリームチーム”による、ノンストップで展開されるスペクタクルな花火エンターテインメントを実現しています。









■観覧環境のアップデートと、先行購入者特典を準備

来場者の体験価値をさらに高めるため、2026年はチケット販売方法をアップデートします。混雑緩和と観覧環境の向上を目的に、「メールファンクラブ会員様向け特典付きの先行入場早割チケット」を拡充。特に人気のプレミアム席については、前方エリアや通路前といった良席を確保しやすい販売導線を強化しました。





約50分間ノンストップで展開される圧倒的な花火演出





モエレ沼公園の地形を活かした立体的な花火表現





■モエレ沼公園の造形を生かした立体的、独創的な花火演出

モエレ沼公園は、世界的彫刻家イサム・ノグチが設計した、自然とアートが融合する広大な公園です。園内はなだらかな起伏と広い芝生で構成されており、どの場所からでも空を大きく使ったダイナミックな花火をゆったりと楽しむことができます。開放感・景観美を兼ね備えた立地は、芸術花火にふさわしい理想的なロケーションです。





イサム・ノグチ設計のモエレ沼公園を舞台に開催





■開催概要

タイトル： 北海道芸術花火2026

日時 ： 2026年9月5日(土)19:15～20:15 花火打上げ予定

2026年9月6日(日) 世界一たのしいゴミ拾い

会場 ： 北海道札幌市 モエレ沼公園(北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1)

主催 ： 北海道芸術花火2026開催委員会／NPO法人北海道芸術花火

花火演出： 北海道芸術花火Dream Project(日本最高峰の花火会社約20社で構成)









■チケット情報 ※全席有料の花火大会となります。

▼販売スケジュール

(1)メールファンクラブ早割販売

2026/4/24(金)12:00～2026/4/30(木)23:59

(2)オフィシャルプレイガイド早割先行販売

2026/5/1(金)00:00～2026/6/19(金)23:59

(3)早割先行販売

2026/6/20(土)00:00～2026/8/25(火)23:59

(4)一般販売

2026/8/26(水)00:00～2026/9/4(金)23:59









▼券種別料金一覧 ※金額は全て税込表記

(1)メールファンクラブ早割販売

一般価格よりプレミアム席1,000円お得！芝エリア500円お得！

※購入のご案内はご登録のメールアドレスにお送りいたします。

・先行入場プレミアム席(前方5列) ：9,000円

・先行入場プレミアム席(通路前) ：9,000円

・先行入場 西芝エリア(赤・青・緑・黄) ：5,500円

・先行入場 東芝エリア(とうきび・ミルク・たまねぎ) ：5,500円

・カメラマンチケット(駐車券、他特典付き) ：18,000円

・駐車券／さとらんど第1・2・3駐車場 ：5,000円

・駐車券／さとらんど第4駐車場・第6駐車場・小鍛冶組駐車場：4,000円









【先行入場特典について】

・プレミアム席：15分前先行入場可／「前方5列」または「通路前」購入可

・芝エリア：15分前先行入場可

※購入のご案内は昨年のイベント終了後にご登録いただいたメールファンクラブ会員様のみお送りいたします。





(2)オフィシャルプレイガイド早割先行販売

一般価格よりプレミアム席1,000円お得！芝エリア500円お得！

・先行入場プレミアム席(前方5列) ：9,000円 ※数量限定

・先行入場プレミアム席(通路前) ：9,000円 ※数量限定

・先行入場 西芝エリア(赤・青・緑・黄) ：5,500円

・先行入場 東芝エリア(とうきび・ミルク・たまねぎ) ：5,500円

・プレミアム席 ：9,000円

・西芝エリア(赤・青・緑・黄) ：5,500円

・東芝エリア(とうきび・ミルク・たまねぎ) ：5,500円

・カメラマンチケット(駐車券、他特典付き) ：18,000円

・駐車券／さとらんど第1・2・3駐車場 ：5,000円

・駐車券／さとらんど第4駐車場・第6駐車場・小鍛冶組駐車場：4,000円

※車いすチケットの抽選受付もスタート、詳細は公式サイトをご確認ください。









【先行入場特典について】

・プレミアム席：15分前先行入場可／「前方5列」または「通路前」購入可

・芝エリア ：15分前先行入場可





(3)早割先行販売

一般価格よりプレミアム席1,000円お得！芝エリア500円お得！

・プレミアム席 ：9,000円

・西芝エリア(赤・青・緑・黄) ：5,500円

・東芝エリア(とうきび・ミルク・たまねぎ) ：5,500円

・芝自由エリア(上段) ：3,000円

・カメラマンチケット(駐車券、他特典付き) ：18,000円

・駐車券／さとらんど第1・2・3駐車場 ：5,000円

・駐車券／さとらんど第4駐車場・第6駐車場・小鍛冶組駐車場：4,000円









【芝自由エリア(上段)について】新設

※前方に木があるため、低い位置で開く花火はほとんどご覧いただけません。あらかじめご了承ください。

※また、本席は音響設備から距離があるため、音楽が聞こえにくい場合がございます。

※雨天時や降雨後は、場所によって水はけの影響を受けやすい箇所もございます。あらかじめご了承ください。





(4)一般販売

・プレミアム席 ：10,000円

・西芝エリア(赤・青・緑・黄) ：6,000円

・東芝エリア(とうきび・ミルク・たまねぎ) ：6,000円

・芝自由エリア(上段) ：3,000円

・カメラマンチケット(駐車券、他特典付き) ：18,000円

・駐車券／さとらんど第1・2・3駐車場 ：5,000円

・駐車券／さとらんど第4駐車場・第6駐車場・小鍛冶組駐車場：4,000円









＜公式サイト＞

https://www.moere.jp/ 「北海道 芸術花火」 で検索





＜公式Instagram＞

Instagram：＠moerehanabi





＜公式X＞

X：@geijutsuhanabi