塾なのに生徒が帰りたくない？ 塾ごとの課題に応える「学習塾×ボードゲーム」メソッドを発表

一般社団法人日本ボードゲーム教育協会

一般社団法人日本ボードゲーム教育協会（所在地：東京都、代表理事：財津康輔）の理事であり、ボードゲーム教室「1098（じゅくや）」を運営する坪内康将（通称：ボドゲ先生）は、2026年4月12日（日）、ウインクあいちで開催された学習塾経営者向けイベント「塾フェス2026」に登壇いたしました。

本講演では、少子化や大手塾との競争激化に直面する個人・中堅塾の生存戦略として、ボードゲームを戦略的に活用した指導法を紹介。「高い継続率」と「難関校合格」を両立させる指導メソッドを、実際の教室運営の知見を交えて発表し、次世代の学習塾モデルの可能性を提示いたしました。

塾フェス2026より

■ 開催背景：学習塾に「ボードゲーム」が求められる理由

現在、学習塾業界は少子化による生徒争奪戦に加え、AI学習教材の普及による「教える価値」の均質化という課題に直面しています。他塾との差別化が困難になるなか、注目されているのが「非認知能力（忍耐力、対話力、論理的思考力など）」の育成です。

坪内は、単なるレクリエーションとしてではなく、学習意欲の向上や教室への帰属意識を高める「戦略的教育ツール」としてボードゲームを導入。本セッションでは、ボードゲームを通じて生徒が自ら考え、他者と協力する姿勢を育むことが、結果として学習成果の最大化と長期的な通塾など、さまざまな塾の課題解決に応用できる理由を解説しました。

■ 登壇内容：ボードゲームが塾経営にもたらす価値

登壇スライドより

講演「学習塾×ボードゲームの可能性」では、経営の観点から、ボードゲームを適切に運用できた場合の具体的な活用メリットを次のように整理しました。

01.集客導線の拡張

通常の学習塾では届きにくい層にも、「楽しそう」「参加してみたい」と感じられる入口をつくり、新規接点やイベント集客を広げやすい。

02.継続率と居場所づくり

ゲームを通じて生徒同士のコミュニケーションが活発になり、安心して通える居場所としての価値が高まり、通塾継続や定着率の向上につながる。

03.学習の基礎となる土台づくり

ルール説明を聞いて理解する力、集中力の維持、時間配分の感覚など、プレイを通じて学習の基礎となる力を育てやすい。

04.学習指導への応用

ゲームプレイを通じて生徒の思考過程や反応の特徴が見えやすくなるため、個々に応じた学習指導にも生かしやすい。

05.高学力の生徒にも有効

正解のない問いや、知識だけでは解けない課題にも前向きに向き合い、初見の問題の構造をつかんで考える力を育てやすい。

06.対話する力の成長

コミュニケーション、配慮、他者との合意形成、感情の調整などの経験を重ねることで、対話する力の成長が期待できる。

■ 登壇者プロフィール

坪内 康将（つぼうち こうすけ）／ ボドゲ先生

学習塾とボードゲーム教室の経営者｜愛知教育大学で教育学を専攻。中堅学習塾の教務部長を最年少で務めた後、2007年に学習塾「塾屋」を起業。教科指導では補えない「教科ではない学習課題」をボードゲームを通じて解決できることに注目し、学習塾のなかでボードゲームを取り入れる。2022年からはボードゲームだけの習い事「ボードゲーム教室1098」を開校し、幼少期からボードゲームを通じた学びを提供しつつ、学習塾との共存／融合したカリキュラム構築を目指している。

■ 全国の学習塾への導入支援も承ります

日本ボードゲーム教育協会では、今回の登壇への関心の高まりを受け、全国の学習塾を対象とした「ボードゲーム教育導入支援・監修」の受付をしています。

「自塾にどう取り入れるべきか」「教育的な意図を持たせた活用法を知りたい」という経営者の皆様に対し、理論と実践の両面からサポートを提供してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本ボードゲーム教育協会

担当：片瀬翔子

E-mail：info@bokyokyo.org

URL：https://sites.google.com/view/jbgea/