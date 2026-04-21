URBAN RESEARCH DOORSからMERRELLの限定カラーが登場

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSから、「MERRELL（メレル）」の限定カラーが登場。国内ではURBAN RESEARCH DOORSのみの販売となります。

遊び心に溢れながらも機能性を重視したフォルムを用い、多様な環境に対応する象徴的なシューズデザインを体現してきたMERRELL。

特徴的なデザインが世界中で大きな話題となり、フォーム系サンダルトレンドのパイオニアとして人気を博した「HYDRO MOC（ハイドロ モック）」の派生でモデルとして発売した「HYDRO SLIDE（ハイドロスライド）」のアップデートモデルが登場。

アッパーフォルムのコンセプトは『Water Flowing over Rocks（岩の上を流れる水の動き）』をイメージしています。アッパー素材には藻類バイオマスから生成されたサステナブル素材「BLOOM」フォームを採用し、またスライド仕様でスムーズに着脱していただけます。

マーブルカラーが特徴的で足元にアクセントを与えてくれる特別な一足です。

ぜひお試しください。

MERRELL EXCLUSIVE HYDRO SLIDE 2(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1170077/?_ga=2.55361387.1194678914.1776646542-37372211.1772172439)

品番：CD26210-1170077

価格：\7,700 (tax incl.)

カラー：COMET / PALE IVY

サイズ：25 / 26 / 27 / 28 / 29

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1170077/?_ga=2.119304649.1194678914.1776646542-37372211.1772172439)