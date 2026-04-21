MPower Partners、量子通信インフラの社会実装を推進するLQUOMに出資

株式会社MPower

グローバルベンチャーキャピタルファンドのMPower Partners Fund II（以下、MPower）はこのたび、量子通信および量子インターネット基盤技術の研究開発と社会実装を推進するLQUOM株式会社（以下、LQUOM）に出資しました。

（写真左から、MPower 保坂和博・LQUOM 望月裕也氏・LQUOM 新関和哉氏・MPower 村上由美子）

量子コンピューターの開発競争が世界的に加速するなか、量子計算能力の飛躍的向上に備えて安全な通信基盤を整備する必要性が高まっています。特に、国家安全保障や金融・医療関連の機密情報を安全にやり取りできる量子通信インフラの構築は急務であり、そのためには量子情報を安全かつ効率的に伝送する量子中継器（Quantum Repeater）の社会実装が不可欠です。

LQUOMは、「量子通信インフラを通じて安全で持続可能なデジタル社会を実現する」というビジョンのもと、国内で唯一、量子中継器を核とした長距離量子通信技術の研究開発に取り組むスタートアップです。量子暗号通信の高度化と量子インターネットの実現を目指し、量子もつれ光源や量子メモリ、多重化技術などの要素技術を統合して量子ネットワークのスケーラビリティと実用性を高めるデバイスやシステムを開発しています。

これまで同社は、国家安全保障や重要インフラ分野における政府主導の量子関連プロジェクトへの参画や、大手電機メーカー・通信事業者との共同研究を通じて、量子通信技術の実証および社会実装を着実に進めてきました。今後は量子通信技術をさらに発展させ、分散量子計算やより広範な量子インターネットを可能にする次世代デジタル基盤の構築も視野に入れています。

量子技術の国際競争が激化する環境下において、LQUOMの取り組みは日本の産業基盤強化およびデジタル主権の確立に資する重要なインフラ構築であり、当ファンドの中核テーマである「Japan Dynamism」とも深く合致しています。今後MPowerは、LQUOMの国内外における事業展開を支援し、官民連携やパートナーシップ構築を含む多面的なサポートを行う予定です。

■ LQUOM 共同創業者兼代表取締役 新関氏のコメント

LQUOMは量子インターネットの根幹を担う長距離量子通信の社会実装を見据えて、ハードウェア開発を加速度的に進めてまいりました。この度はMPower Partners様に力強い出資とご支援を賜りましたこと、そしてLQUOMのご評価を賜れましたことを大変光栄に存じております。社会課題や価値観だけでなく技術の強みもご理解いただけたことは、まさにこれから備えるべき量子時代に向けて、LQUOMにとって大きな前進になったと確信しております。LQUOMではこの度の調達を通して、量子技術の基盤となる量子インターネットに向けて、日々挑戦して参ります。

■ MPower Partners ゼネラル・パートナー 村上由美子のコメント

量子コンピュータの実用化が迫るなか、既存の暗号技術に依存したインターネットインフラの脆弱性は、あらゆる産業にとって喫緊の課題です。LQUOMは、横浜国立大学の研究室から生まれた深い学術的基盤を持ち、量子中継器の実現に必要なすべての要素技術を自社で保有する世界でも稀有なチームです。日本が長年培ってきた量子光学・精密技術の強みを最大限に活かし、量子インターネットという次世代インフラの実現を世界に先駆けて目指す同社の挑戦を、力強く支援してまいります。

LQUOM株式会社による本ラウンドに関するリリース

https://lquom.com/news/news-658/

■ LQUOM 概要

代表者：代表取締役 新関 和哉

設立：2020年1月

本社所在地：神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79番5号

企業URL：https://lquom.com/

■ MPower Partners Fund II 概要

MPower Partnersは、次世代を切り拓く起業家の支援をミッションとする日本発のグローバル・ベンチャー・キャピタル・ファンドです。多様なバックグラウンドを有する投資チームが、グローバルなネットワークを生かして国内外のスタートアップを発掘し、独自のESGフレームワークを通じて長期的かつ持続可能な成長を後押ししています。また日本のスタートアップエコシステムがよりグローバルで多様性に富み、イノベーションが継続的に生まれる環境となるよう、スタートアップと社会の橋渡し役として、起業家や多様なステークホルダーとともに取り組んでいます。

ファンドHP：https://www.mpower-partners.com

本件に対する問い合わせ先

info@mpower-partners.com

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