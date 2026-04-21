国内外大手企業10社超のDXリーダーが登壇！「AIとの共創で実現する内製組織」をテーマに。メンバーズ「DXリーダーズ・カンファレンス2026」を6月12日に開催

株式会社メンバーズ

DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする株式会社メンバーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高野 明彦、東証プライム：2130、以下「メンバーズ」）は、「DXリーダーズ・カンファレンス2026」を2026年6月12日（金）に東京コンファレンスセンター・品川にて開催します。本カンファレンスでは、「AIとの共創で実現する内製組織」をテーマに、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社NTTドコモ、味の素株式会社、Waymo / Googleといった国内外の大手企業10社超のDXリーダーが登壇し、AI活用やアジャイル開発、CX（顧客体験）向上、内製組織やプロセス構築などのリアルな事例を紹介します。また、会場内では大手プラットフォーマーの最新情報や、DX内製化におけるポイントを提供する展示ブースなども展開予定です。

AIなどデジタル技術の進化と民主化により、専門知識がなくても高度なDXを自社で推進できる環境が整ってきています。こうした中、外部依存から脱却し、AIとともに成果を創出し続けるDX内製組織の構築・推進に向けたベストプラクティスを提供します。

詳細・申し込み :https://www.members.co.jp/m_conference2026?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_sem_press

開催の背景

AIをはじめとしたデジタル技術の進化と民主化が加速し、企業において専門知識を問わず高度なDXを自社で推進できる環境が整いつつあります。これにより、外部パートナーへの依存から脱却し、自社主導でDXを加速させる内製化の動きが拡大しています。一方で、企業のDX内製推進では、専門人材の不足や最新技術への適応、組織・プロセスの持続性、現場浸透につながる制度設計の難しさといった課題が生じています。

メンバーズはこれまで、大手を中心とした1,000社を超える企業のDX推進やAI活用を支援してきました。専門スキルを備えたデジタル人材が、取引先企業のチームの一員として成果創出を支える「あたかも社員」となり、内製型のDX推進を支援しています。この度、蓄積してきた知見を活かし、AIとともに成果を創出し続けるDX内製推進のヒントを提供する場として、本カンファレンスを開催します。

主なプログラム

【セッション（一部・登壇予定）】

メインセッション

- 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCDTO 上ノ山 信宏 氏- 株式会社NTTドコモ R&Dイノベーション本部 クロステック開発部 都市デザイン技術開発担当 担当部長 頭川 裕紀 氏- 味の素株式会社 DX推進部 先進ITグループ マネージャー 高木 亮輔 氏- Waymo / Google Design Lead Kent Eisenhuth（ケント・アイゼンハス） 氏

パートナーセッション

- グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 データアナリティクス事業本部 Analytics Sales Specialist 内山 達貴 氏- トレジャーデータ株式会社 執行役員 Chief of Staff 大津留 博文 氏- PLAUD株式会社 Enterprise Sales Sales Director 鈴木 直幸 氏- Figma Japan株式会社 Country Manager, Japan 川延 浩彰 氏- HubSpot Japan株式会社 パートナー事業部 Partner Development Manager 岩倉 史門 氏- 株式会社プレイド Partner Team Team head 大畑 充史 氏【ブース・懇親会】- 展示ブース：AI活用やDX内製化の最新事例・サービス・ツールを紹介。内製化推進のポイントを提示- 懇親会：業界の垣根を越えた人脈形成や、実務の悩み相談、知見共有ができる来場者や登壇者との情報交換の場

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106/table/313_1_1977683dfbb3901c23ceb19b84d28685.jpg?v=202604211151 ]詳細・申し込み :https://www.members.co.jp/m_conference2026?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_sem_press

メンバーズについて

メンバーズは、デジタル人材の伴走による企業へのDX現場支援事業を展開しています。AI、サービスデザイン・UX、プロジェクトマネジメント、プロダクト・システム開発、データ活用、マーケティング、SaaS活用、脱炭素DXといった事業領域において、高い専門スキルを持つデジタル人材が、取引先企業のチームの一員として、上位戦略を理解し実行工程に落としながら、内製型のDX推進を伴走支援することが特徴です。デジタル人材は、「あたかも社員」としてバリューを発揮し、取引先企業の組織の一員として成果向上を実現させます。

また、メンバーズではグループミッション「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」とVISION2030（2030年の目指す姿）「日本中のクリエイターの力で、気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ貢献し、持続可能社会への変革をリードする」を掲げ、CSV（Creating Shared Value、共通価値創造）経営を実践しています。取引先企業へのCSV経営推進支援や、メンバーズ自身の率先したさまざまな取り組みを通じて、企業活動による社会課題の解決を目指しています。1995年設立。東証プライム上場。

- 社名：株式会社メンバーズ- 所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 37階（受付35階）- 代表者：代表取締役社長 高野 明彦- 資本金：1,059百万円（2025年12月末時点）- Webサイト：https://www.members.co.jp/- SNS・Facebook：https://www.facebook.com/Memberscorp・X（旧Twitter）：https://x.com/Members_corp・LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/members-co--ltd/