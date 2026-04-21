【第1弾】″竹鶴25年”が登場。ウイスキーくじ最新弾が4月21日より販売開始
竹鶴25年
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、大人気企画「ウイスキーみくじ」の新シリーズ、「極上ウイスキーみくじ第1弾」を、2026年4月21日より販売開始いたしました。
今回の主役は、ジャパニーズウイスキーの頂点「竹鶴25年」。
これを筆頭に、「山崎12年」「白州シングルモルト」といった入手困難な銘柄を544口限定で封入しました。
3,980円（＋送料990円）という挑戦しやすい価格で、ウイスキーファンに“最高に贅沢なドキドキ”をお届けします。
Amazonで購入：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXXPW6GC
極上みくじ ラインナップ：伝説の「竹鶴25年」君臨
・［超大吉×1］竹鶴25年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×3］白州シングルモルト
・［中吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［喜吉×5］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［福吉×5］シングルモルト宮城峡
・［緑吉×5］サントリーウイスキー 知多
・［幸吉×23］ブレンデッドウイスキー矢部
・［宝吉×199］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×55］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×243］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全544口限定
※なくなり次第終了
販売概要：限定544口、迅速かつ丁寧な配送体制
商品名： 第1弾 極上ウイスキーみくじ
価格： 3,980円（税込） ＋ 送料990円
販売口数： 466口（数量限定のため、完売次第終了となります）
販売開始日： 2026年4月21日
販売場所：
・タチバナE酒販 本店 (https://whiskykuzi.com/shop/products/taibana1_copy_1?slid=ac644dc18dd84b248269892aa8662ea6-1836)
・タチバナＥ酒販 Amazon店 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXXPW6GC)
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/gokuzyou/)
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店 (https://store.shopping.yahoo.co.jp/dogenka-miyazaki/gokuzyou.html)
■ 商品の特長
超大吉には、市場で高値で取引されるジャパニーズウイスキーの最高峰「竹鶴25年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv
・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09
・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy