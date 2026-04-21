シェフ・サルバトーレ クオモのセットメニュー「CASA CUOMO スペシャルギフトセット」を発売

イオンネクスト株式会社

イオンネクストは、イオンのネット専用スーパー「Green Beans（グリーンビーンズ）」において、シェフ・サルバトーレ クオモの新たなセットメニュー「CASA CUOMO スペシャルギフトセット」を、４月２２日（水）より数量限定で発売します。

物価高の影響により日常の消費において節約志向が高まる一方、自宅で手軽に特別感のある食事を楽しみたいというニーズも見受けられます。

当社ではこのようなニーズに応えるべく、昨年のクリスマスシーズンにご好評をいただいたサルバトーレ クオモのクリスマステーブルに続き、新たなセットメニューを企画しました。

素材や味、品質にこだわり抜き、クオモ氏が考案した本セットメニューは、ご家庭のトースターや湯せんなどで簡単に仕上げることができ、レストランさながらの本格的なイタリアンをお楽しみいただけます。ゴールデンウィークの団らんや、母の日・父の日など、大切な方との特別なひとときにも最適なセットメニューです。

イオンネクストは今後も、厳選した食材と徹底した品質管理により、ご家庭での食体験をより豊かにする商品を提供してまいります。

＜ 商品概要 ＞

- 商品名：【冷凍】CASA CUOMO スペシャルギフトセット- 価格：４,９８０円（税込５,３７９円）- 販売数量：１００セット限定- 規格：１人前 ９８０g- メニュー：「クアトロフォルマッジ」、「ペンネアラビアータ」、「苺のティラミス」、「ジャンドゥーヤジェラート」４種類のイタリア産チーズを使用したピッツァにんにくと唐辛子の旨味が広がるピリ辛トマトペンネ独自のいちごペーストを使用したティラミスヘーゼルナッツを練りこんだ濃厚な味わい