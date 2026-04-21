【京都岡崎 蔦屋書店】アーティスト 遠藤和希子による個展「Mountain」を5/9(土)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社《Summer Mountain 01》H1000×W803mm / キャンバス、アクリル / 2026詳細情報 :https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/art/53916-1506180413.html

京都岡崎 蔦屋書店（京都府京都市）は2026年5月9日（土）から5月31日（日）まで、アーティスト 遠藤和希子の個展「Mountain」を店内のGALLERY EN ウォールにて開催します。遠藤は絵画を軸として、ときに人形などの立体作品も交えながら、「人体」をテーマに制作を続けてきました。

遠藤の内側から生みだされる「人のかたち」は、特定の誰かを模ったものではない無垢な存在として、

独創的な存在感を放ちます。本展では、「人体」を「山」に見立てた作品シリーズを展示するほか、その場でお持ち帰りいただける人形作品や関連グッズも販売します。

《Autumn Mountain 01》H410×W606mm / キャンバス、アクリル / 2026

キャンバス上に引かれた線や重なり合う色彩は、身体の柔らかなカーブや起伏と呼応し、連なる峰や稜線のような風景を描き出しています。

遠藤が描く、人体によって表現された山の景色を、ぜひ会場でご鑑賞ください。

本展によせて

頭の中に浮かぶ人体のかたちを、実際に見たい、触れたい。かつて建築を志したのも、そうした「かたち」への探求からでした。しかし、建築の実現はあまりに遠く、模型という仮の姿にも満足できませんでした。私にとって制作とは、遠い未来の完成を待つものではなく、今ここで、自らの手で空想を現実にする行為です。

描く、縫うの反復。手が動くたびに生まれる「かたち」の実現への喜び。その根源的な喜びを、日々の制作に込めています。（遠藤和希子）

作品販売について

《Winter Mountain 01》H727×W727mm / キャンバス、アクリル / 2025

展示作品は5月9日（土）10:00より、店頭にて販売します。

また、一部の作品はアートのオンラインマーケットプレイス「OIL」でも、5月11日（月）11:00から5月31日（日）23:59までご購入いただけます。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1022

アーティストプロフィール

《Extras 00015》 H165×W100mm / 布、わた、糸 / 2025

遠藤 和希子 Wakiko Endo

北海道出身。

武蔵野美術大学建築学科を卒業後、文具メーカー勤務を経てインテリア雑誌編集部に所属。

その後、アーティストとしての活動を開始。

活動初期はインスタレーション作品を中心に発表し、次第に絵画制作へと移行。

現在は絵画を軸に、人形などの立体作品も手がけている。

【主な展覧会】

■個展

2025「Unbound」一級建築士事務所TAKiBI 湘南オフィス／神奈川

2025「Unmade」Calo Gallery／大阪

2025「Fantastic Organism（巡回展）」GATHER out of time／京都

2024「Fantastic Organism」3rd party／東京

2021「PLAY」galerie H／東京

2021「In the mood "○○の場合」gallery 6（designsix原宿）・designsixグランスタ東京店／東京、GATHER out of time／京都

2015「朝だけに。」銀座奥野ビル306プロジェクト／東京

■グループ展

2022「大人形展」gallery 6（designsix原宿）／東京

2014「Who By Art Vol.3」西武渋谷店 美術画廊／東京

2013「Who By Art Vol.2」西武渋谷店 美術画廊／東京

2012「トーキョーワンダーシード2012」ワンダーサイト渋谷／東京

■選歴

2012 「トーキョーワンダーシード 2012」入選／東京

2011 「TOKYO GRAPHIC PASSPORT Portfolio Viewing Award 2011」入選／東京

2007 「神戸ビエンナーレ2007”アート・イン・コンテナ”コンペティション入選／兵庫

イベント概要

遠藤和希子 個展「Mountain」

日程 2026年5月9日（土）～5月31日（日）

時間 10:00～20:00

場所 京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール

主催 京都岡崎 蔦屋書店

お問い合わせ先 Tel.075-754-0008

URL https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/art/53916-1506180413.html

店舗情報

京都岡崎 蔦屋書店

アート・日本文化の魅力を国内外に表現し伝える書店。劇場・美術館・公園に隣接した文化空間で、コンシェルジュが厳選した本や雑貨をはじめアートギャラリーやカフェ、そしてレストランを融合した施設です。文化の発信拠点でもある「京都岡崎」ならではの時間と空間をご提供します。

住所 〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 ロームシアター京都 パークプラザ1階

電話番号 075-754-0008

営業時間 10:00～20:00

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