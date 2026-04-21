【株式会社ブレイン・ラボ】第2回 人材不足・人手不足対策EXPOに出展（2026.5.13-15）

株式会社ブレイン・ラボ

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役：中江典博）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第2回 人材不足・人手不足対策EXPO」に出展することをお知らせいたします。

本展示会では、特許取得済みのHRマーケティングツール「マイリク」を展示。深刻な人材不足を背景に、AIとLINEを活用して「採用の最大化」と「離職の最小化」を同時に実現する最新のソリューションを、実機デモンストレーションとともにご紹介いたします。



また、会期中には専門セミナーも開催。AI時代の新しい人材戦略について詳しく解説いたします。

■ ブースの概要：見て、触れて、体験できる「マイリク」実機デモ

お申込みはこちらから :https://innovent-expo.jp/perex/entry/

今回のブレイン・ラボブース（西３・４ホール ブース番号：W7-78）では、人材確保や定着に課題を抱える経営者・人事担当者様に向けて、以下の体験型コンテンツをご用意しています。

「マイリク」実機デモンストレーション

LINE公式アカウントを基盤とした、人材特化型のマーケティング機能を直接操作いただけます。候補者とのコミュニケーションの自動化や、従業員のコンディション可視化など、採用から定着までを一気通貫で支援するUI/UXをご体感ください。

人材ビジネス特化のコンサルテーション

創業20年以上の知見を活かし、貴社の採用プロセスや定着率における課題をヒアリング。AIを活用した具体的な改善シミュレーションをご提案します。

■ 専門セミナー登壇決定

会期中5月13日（水）13：50より事業開発部の安藤将史が、現場のSOSを見逃さないためのコミュニケーション戦略について登壇いたします。



タイトル： 若者が辞める職場には、共通点がある。 SNS世代の本音を拾い、LINEで離職を未然に防ぐ「離職率改善コミュニケーション」の仕組み

採用強化の前にやるべきは“定着率の改善”。 LINEのような日常接点×AIで、現場の小さなSOSを見逃さない仕組みづくり～

日時：2026年5月13日（水）13：50～14:20

登壇者： 株式会社ブレイン・ラボ 事業開発部 安藤 将史

■展示会出展概要

【無料 専門セミナーに申し込む】 :https://innovent-expo.jp/perex/seminar/detail/#F-5

出展名称： 第2回 人材不足・人手不足対策EXPO［PEREX］

会期： 2026年5月13日（水）～15日（金）

ブレイン・ラボ ブース： 西３・４ホール ブース番号：W7-78

来場登録（無料）： 公式サイト(https://perex.jp/)より事前登録要

■株式会社ブレイン・ラボについて

人材紹介/派遣業界にて売上トップクラスの基幹系システムを自社開発・提供しています。人材大手企業から中小に至るまで1,800社以上に導入されている人材派遣・紹介向けクラウド型業務システム「CAREER PLUS」「MatchinGood」、採用を増やし離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」をサービスとして提供しています。



■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260330)

［サービスサイト］ ノンデスクワーカー領域向け定着支援： https://myric.jp/retention/(https://myric.jp/retention/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260330)

人材派遣会社向けMA/定着支援 ： https://myric.jp/ma/haken/(https://myric.jp/ma/haken/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260330)

人材紹介会社向けMA/定着支援 ： https://myric.jp/ma/syokai/(https://myric.jp/ma/syokai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260330)