Plott、新作webtoon『悪女は忠犬護衛に首輪をつけられる』LINEマンガ 新着カテゴリ（総合）第1位を獲得！

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、『悪女は忠犬護衛に首輪をつけられる』を4月13日よりLINEマンガにて連載開始いたしました。本作は、webtoon（※）作品として多くの読者に購読いただき、LINEマンガ 新着カテゴリ（総合）において第1位、総合ランキングにおいて第2位（2026年4月14日時点）を獲得しました。

■ 『悪女は忠犬護衛に首輪をつけられる』

LINEマンガ 新着カテゴリ（総合）ランキング 第1位（2026年4月14日0時時点）LINEマンガ 総合ランキング 第2位（2026年4月14日0時時点）

【あらすじ】

"稀代の悪女"と恐れられる公爵令嬢ヴィオラと、"服従の首輪"をはめた忠犬護衛・カイル。

絶対的な支配関係──それは、ある夜を境に逆転する。

カイルの正体は、実は敵国の皇子だったのだ。

捕らわれたヴィオラに、カイルは首輪をはめ、耳元で囁く。

「あなたは誰にも渡さない──俺だけの、愛しいヴィオラ」

忠犬の仮面の裏にあったのは、狂おしいほどの執着だった。

危険な男に捕らえられた悪女の、逃げられない狂愛ロマンス。

▼「LINEマンガ」で読む

https://manga.line.me/product/periodic?id=S160158

【クレジット】

原作・脚本：乙原エマ

ネーム：ウィン

線画：PaWa

背景・着彩・仕上げ：拓思文化

プロデュース・ディレクション：豊田あや・板野侑衣子

制作：Plott

発行：weavin

※webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、縦読み漫画作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/

