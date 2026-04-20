あいくるペットフードドライブ始動！豊橋市動物愛護センター「あいく る」で命をつなぐ取り組みを実施中

豊橋市

愛知県豊橋市の市動物愛護センター「あいくる」（中野町）は2026年4月から、ペット版のフードドライブ「あいくるペットフードドライブ」を始めました。家庭や事業所で不要となったペットフードなどの寄付をあいくるに常設のボックスで受け付けています。皆さんの温かいご支援・ご協力をお願いいたします。

■ 飼い主を待つ犬、猫の命をつなぐ大きな力に

寄付の対象となるのは、犬または猫用のペットフード、ペットシーツと猫砂です。いずれも未開封または未使用のものとなります。またペットフードは常温保存可で賞味期限１カ月以上、製造者又は販売者表示のあるものに限ります。

また、豊橋市が主催あるいは共催するイベント会場などでも受け付けを予定しています。イベント出店情報はあいくるの公式ホームページ（HP）やインスタグラムでご確認ください。

豊橋市動物愛護センター「あいくる」公式ホームページ

https://toyohashi-aikuru.jp/

豊橋市動物愛護センターあいくる公式アカウント

https://www.instagram.com/toyohashi_aigo_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/toyohashi_aigo_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

寄付品は、あいくるで保護されている動物たちのために活用するほか市内で活動している動物愛護団体などに届けます。

■ 4月22日（水）は三遠ネオフェニックスホーム戦にブース

豊橋市動物愛護センター「あいくる」公式ホームページ豊橋市動物愛護センター「あいくる」公式アカウント

4月22日（水）、Bリーグ三遠ネオフェニックスのホームゲームが開催される豊橋市総合体育館にあいくるブースが登場します。午後5時から同7時10分まで寄付品を受け付けますので、三遠ネオフェニックスと併せて、あいくるの応援もよろしくお願いします。先着50名様に「中央製乳キャットルームMilk」のロゴシールをプレゼントします。当たりを引いた方には「＃24佐々木田隆成選手のサイン入りシール」をプレゼント！なお、ブースは会場内に設けられるため、観戦チケットが必要です。

■ 豊橋市動物愛護センター「あいくる」について

「人と動物が共生する住みよいまち豊橋」を目指し、豊橋市が2025年10月1日（水）、市保健所・保健センターの隣接地に開所しました。

住所 〒441-8149 豊橋市中野町字中原145番地

電話 0532-39-9127

開館日 月曜から土曜まで

休館日 日曜、祝日、12月29日～1月3日

開館時間 午前9時から午後5時まで

あいくるＨＰ https://toyohashi-aikuru.jp/