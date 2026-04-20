【速報！山本周五郎賞候補作決定】町田そのこ『蛍たちの祈り』が第39回山本周五郎賞候補にノミネートされました

株式会社 東京創元社町田そのこ『蛍たちの祈り』（東京創元社）／ガラス作品：安達知江／写真撮影：七寶ギャラリー／装幀：鈴木久美

町田そのこさんの『蛍たちの祈り』は、山間にある小さな町に暮らす中学生の男女が、生きるために互いの秘密を守り合うところから物語が始まります。



それから十五年後、大人になった二人の予期せぬ再会が、家族や友人、町の人々の人生に大きな影響を与えていきます。



明かせぬ秘密を抱え、思い描いたような道のりではなくても――小さな光が照らす世界を大切に生きていきたいという、一人一人のささやかな祈りを描いた、心震える傑作小説。



町田そのこさんの『蛍たちの祈り』に、ぜひご注目ください。

なお、選考会は2026年5月14日（木）に行われる予定です。



▶町田そのこさんのインタビューはこちら！

https://book.asahi.com/article/16035150



▶『蛍たちの祈り』にいただいた大反響はこちら！

https://note.com/tokyosogensha/n/ne05096d87435

■書誌情報

蛍たちの祈り

町田そのこ

判型：四六判仮フランス装

ページ数：286ページ

発売日：2025年7月18日

ISBN：978-4-488-02929-6

Cコード：C0093

価格：1,980円（税込）

ガラス作品：安達知江／写真撮影：七寶ギャラリー

装幀：鈴木久美

内容紹介：

蛍が舞う夏祭りの夜──山間にある小さな町に暮らす中学生の坂邑幸恵と桐生隆之は、生きるために互いの秘密を守り合うことを決めた。それから十五年後、大人になった幸恵と隆之の予期せぬ再会が、家族や友人、町の人々の人生に大きな影響を与えていく。明かせぬ秘密を抱え、思い描いた道のりではなかった。それでも、この小さな光が照らす世界を大切に生きたい。一人一人のささやかな祈りを描いた、心震える傑作小説。

■著者情報

町田そのこ（まちだ・そのこ）

(C)干川修

1980年福岡県生まれ。2016年「カメルーンの青い魚」で第15回「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。翌年、同作を収録した作品集 『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』でデビュー。21年『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞。25年『ドヴォルザークに染まるころ』 で第46回吉川英治文学新人賞候補となる。主な著書に『うつくしが丘の不幸の家』、『わたしの知る花』、〈コンビニ兄弟〉シリーズ、『月とアマリリス』、『彼女たちは楽園で遊ぶ』、『ハヤディール戀記』などがある。