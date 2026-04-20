『セガNET麻雀 MJ』と『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』がコラボ！全国大会“スマスロ 北斗の拳 転生の章2 CUP”開催

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、『MJ』）シリーズと、パチスロ『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』とのコラボイベント、“スマスロ 北斗の拳 転生の章2 CUP”を2026年4月20日（月）より開始しました。

『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』をイメージしたアガリ演出や卓背景などの様々なコラボアイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。

■全国大会“スマスロ 北斗の拳 転生の章2 CUP”概要

アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、パチスロ『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』とのコラボイベントです。

大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。

アプリ版『MJ』では、大会に参加し条件を満たすことで、『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』をイメージした進化型SPキャラ(SSR)やアガリ演出、卓背景など様々なコラボアイテムがもらえます。

●『MJ』アプリ（スマホ/PC版）

【予選A】

開催期間：2026年4月20日（月）～4月26日（日）

受付時間：24時間

（初日は4月20日（月）7:00～、最終日は～4月26日（日）29:59）

【予選B】

開催期間：2026年4月27日（月）～5月3日（日）

受付時間：24時間

（初日は4月27日（月）7:00～、最終日は～5月3日（日）29:59）

【決勝】

開催期間：2026年5月4日（月）～5月10日（日）

受付時間：24時間

（初日は5月4日（月）7:00～、最終日は～5月10日（日）29:59）

◆特典に『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』コラボアイテム多数登場！

進化型SPキャラ(SSR)「トキ 転生の章2」やSPキャラ、アガリ演出、EX背景、卓背景などがイベントpt特典として獲得できます。

●イベントpt特典

≪進化型SPキャラ(SSR)≫全1種

▲トキ 転生の章2

≪SPキャラ≫全1種

▲ジャギ 転生の章2

≪卓背景≫全5種

「ケンシロウの卓背景5」「ラオウの卓背景4」など、全5種の卓背景が獲得できます。

▲ケンシロウの卓背景5 ／ ▲ラオウの卓背景4

≪EX背景≫全3種

「転生の章2の背景4」「転生の章2の背景3」など、全3種の卓背景が獲得できます。

▲転生の章2の背景4 ／ ▲転生の章2の背景3

≪アガリボタン≫全1種

▲ジュウザのボタン

≪アガリエフェクト≫全2種

▲特闘エフェクト ／ ▲極闘エフェクト

◆スマスロ 北斗の拳 転生の章2ガチャ

進化型SPキャラ(SSR) 「ケンシロウ 転生の章2」「ラオウ 転生の章2」といった『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』に登場するキャラクターをはじめ、『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』をイメージしたアガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景、BGMなどコラボアイテム全60種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年4月20日（月）7:00～5月10日（日）29:59

1回：500G

≪進化型SPキャラ(SSR)≫全5種

「ケンシロウ 転生の章2」「ラオウ 転生の章2」など、全5種の進化型SPキャラ(SSR)が登場します。

▲ケンシロウ 転生の章2 ／ ▲ラオウ 転生の章2

≪SPキャラ≫全7種

「シン 転生の章2」「シュウ 転生の章2」など、全7種のSPキャラが登場します。

▲シン 転生の章2 ／ ▲シュウ 転生の章2

≪卓背景≫全30種

「ケンシロウの卓背景2」など、全30種の卓背景が登場します。

▲ケンシロウの卓背景2

≪EX背景≫全12種

「神拳勝舞の背景1」「天撃の背景2」など、全12種のEX背景が登場します。

▲神拳勝舞の背景1 ／ ▲天撃の背景2

≪EX枠≫全1種

▲北斗の拳 転生の章2の枠

≪アガリボタン≫全3種

「トキのボタン」「レイのボタン 転生の章2」など、全3種のアガリボタンが登場します。

▲トキのボタン ／ ▲レイのボタン 転生の章2

≪アガリエフェクト≫全1種

▲リンエフェクト

≪BGM≫全1種

「TOUGH BOY」

●『MJAC』（アーケード版）

【予選A】

開催期間：2026年4月20日（月）～4月26日（日）

受付時間：10：00～24：00

【予選B】

開催期間：2026年4月27日（月）～5月3日（日）

受付時間：10：00～24：00

【決勝】

開催期間：2026年5月4日（月）～5月10日（日）

受付時間：10：00～24：00

◆特典に『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』のコラボアイテム多数登場！

対局順位によってポイントを集めるチャレンジや、来店日数に応じたスタンプなどで、ボイス付SPキャラ、卓背景、背景アイテムなどを獲得できます。

≪ボイス付きSPキャラ≫全3種

「ケンシロウ 転生の章2」「ラオウ 転生の章2」など、全3種のボイス付きSPキャラが登場します。

▲ケンシロウ 転生の章2 ／ ▲ラオウ 転生の章2

≪SPキャラ≫全1種

▲ジャギ 転生の章2

≪卓背景≫全6種

「ケンシロウの卓背景2」「拳王の卓背景」など、全6種の卓背景が獲得できます。

▲ケンシロウの卓背景2 ／ ▲拳王の卓背景

≪EX背景≫全7種

「闘神演舞(闘神)の背景」「神拳勝舞の背景1」など、全7種のEX背景が登場します。

▲闘神演舞(闘神)の背景 ／ ▲神拳勝舞の背景1

≪アガリ点灯SE≫全1種

「ラオウのボタン」

◆スマスロ 北斗の拳 転生の章2 ガチャ

ボイス付きSPキャラ「レイ 転生の章2」など『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』に登場するキャラクターをはじめ、アガリ点灯SE、EX背景、EX枠などのコラボアイテム全21種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年4月20日（月）～5月10日（日）

1回：600GP

≪ボイス付SPキャラ≫全3種

「レイ 転生の章2」「ジュウザ 転生の章2」など、全3種のボイス付SPキャラが登場します。

▲レイ 転生の章2 ／ ▲ジュウザ 転生の章2

≪SPキャラ≫全7種

「ヒューイ 転生の章2」「シュレン 転生の章2」など、全7種のSPキャラが登場します。

▲ヒューイ 転生の章2 ／ ▲シュレン 転生の章2

≪EX背景≫全8種

「転生の章2の背景1」「燭台の背景」など、全8種のEX背景が登場します。

▲転生の章2の背景1 ／ ▲燭台の背景

≪EX枠≫全1種

▲北斗の拳 転生の章2の枠

≪アガリ点灯SE≫全1種

「ケンシロウのボタン」

≪BGM≫全1種

「TOUGH BOY」

■『MJ』×『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』コラボ記念Xキャンペーン開催！

開催期間：2026年4月20日（月）～5月3日（日）23:59

『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』とのコラボ開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方から抽選で合計6名様に『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』関連グッズをプレゼントします。奮ってご応募ください。

※プレゼント詳細は『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にてご確認ください。

◆参加方法

『MJ』公式Xアカウント（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）をフォローの上、当キャンペーンのポストをリポスト。

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。

◆対象アカウント

『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ

＜『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』とは＞

2026年1月5日にサミー株式会社よりリリースされたパチスロ機。

初代転生のシステム・遊技性を徹底強化！転生完全復活！

上位ATの「裏闘神演舞」突入で期待枚数は3000枚OVER！

全国のホールで絶賛稼働中！

著作権表記：

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証G09-22N (C)Sammy

＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称： セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日： iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

PCブラウザ版： 2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。