MNインターファッション、Mt.FUJI100 2026に協賛・出展　富士山麓の舞台で素材の魅力を発信

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）は、2026年4月24日（金）から26日（日）に開催される国際トレイルランニングイベント「Mt.FUJI100 2026」に協賛し、出展いたします。

Mt.FUJI100は、総距離100マイル（約160km）の富士山麓トレイルを舞台に、ランナー・地域・文化をつなぐ国際大会です。過酷なレースを通じて挑戦することの価値やトレイルランニングの魅力を発信するとともに、富士山の自然と文化を世界へと伝えています。

多くの人々を惹きつける本大会において、当社は機能性と快適性を兼ね備えた素材を通じて、スポーツと日常をつなぐ価値を提案しています。観戦に訪れる方々にも、当社ブースでその魅力を体感いただけます。

ランナーの皆様、観戦に訪れるご家族やご友人とともに、当社のアイテムに触れていただけることを楽しみにしております。

■開催概要

・イベント名：Mt.FUJI100 2026（第14回大会）

・開催日：2026年4月24日（金）～26日（日）

・主催：Mt.FUJI100実行委員会

・公式サイト：Mt.FUJI 100

■出展アイテム：スポーツと日常に寄り添う多彩なラインナップ

当社ブースでは、以下のアイテムを展示・販売いたします。

1． 紙から生まれた、新しい快適素材（WA.CLOTH(R)）

ワクロスの商品はこちらからご覧いただけます(https://launch-park.com/collections/wa-cloth%C2%AE-hybrid/?utm_campaign=TIMES_2604_FUJI100&utm_id=TIMES_2604_FUJI100)

特徴：紙糸からつくられた快適素材です。優れた吸放湿性と独特の肌離れ性がベトつきやムレを軽減します。

注目アイテム：吸放湿性と独特の肌離れ性を活かしたソックスは、マラソン選手から高い評価をいただいています。

2． バナナの茎からうまれた、新たな繊維バナナクロス（BANANA CLOTH(R)）

バナナクロスの商品はこちらからご覧いただけます(https://launch-park.com/collections/banana-cloth%C2%AE/?utm_campaign=TIMES_2604_FUJI100&utm_id=TIMES_2604_FUJI100)バナナクロスの商品はこちらからご覧いただけます(https://launch-park.com/collections/banana-cloth%C2%AE/?utm_campaign=TIMES_2604_FUJI100&utm_id=TIMES_2604_FUJI100)

特徴：私たちは、これまで捨てられていたバナナの茎から、繊維を取り出して生地にする技術を開発しました。植物由来の素材BANANA CLOTH（バナナクロス）です。

注目アイテム：Z世代の皆さんとともに商品化した製品を、是非手に取ってご覧ください。

※イベント限定の特別価格でご購入いただける商品も取り揃えています。

■会社概要

MNインターファッション株式会社について

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2604_FUJI100&utm_id=TIMES_2604_FUJI100)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2604_FUJI100&utm_id=TIMES_2604_FUJI100)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/