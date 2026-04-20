「朝のビタミンC*¹」と「夜のレチノール*²」で仕込むひんやり透明感あるハリ肌へ。「サマーコフレ スキンディフェンサー」2026年6月15日(月) 数量限定発売

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、夏限定コフレを数量限定で発売します。本コフレは、2026年5月15日（金）よりアテニア直営店舗にて先行販売を開始し、2026年6月15日（月）より一般発売します。コフレに含まれる限定アイテムのうち、「ビタブーストセラム」と「レチノジェリー」については、2026年6月15日（月）より数量限定で単品販売も実施します。

猛暑が⾧く、紫外線を強く感じる現代のための『サマーコフレ スキンディフェンサー』。ロングセラーの薬用美白*³化粧水「ドレススノー ローション」と、今年3月に発売したばかりのUV美容乳液「ドレススノー デイ・パーフェクトUV」に加え、マルチハイビタミンEX*⁴配合のブースター美容液「ビタブーストセラム」とパルミチン酸レチノール*²配合のひんやり心地よいジェリー状パック「レチノジェリー」の“朝ビタ・夜レチ”にフォーカスした限定アイテムをセットにしました。“賢く、涼やかに、心地よい”ご機嫌なスキンケアタイムへ導くコフレで、夏のスキンケアをアップデート。透明感あふれるしなやかなハリ肌へ導きます。

＊1 ビタミンC：製品の抗酸化成分

＊2 パルミチン酸レチノール：ハリを与えてふっくら整える保湿成分

＊3 美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと

＊4 マルチハイビタミンEX：アスコルビルグルコシド、リン酸アスコルビルＭｇ、

パンテノール、ユキノシタエキス

うるおいにより透明感を与える保湿成分・製品の抗酸化成分

製品情報

■『サマーコフレ スキンディフェンサー』5,300 円（税込） ※数量限定

・ブライトニング導入美容液『ビタブーストセラム』限定アイテム

※単品も数量限定発売 3,520 円（税込）

朝の洗顔後、スキンケアの最初に使うブースター美容液。「マルチハイビタミンEX*⁴」配合のひんやりみずみずしいエッセンスが素早く浸透*⁵してすみずみ*⁵までうるおいを届け、日中の紫外線ダメージ*⁶から先回りして肌を守り、毛穴目立ちのない、つるんとしたなめらかな透明感あふれる肌へ整えます。

＊5 角層まで

＊6 透明感の低下・くすみ、ごわつき、毛穴開き・黒ずみ、乾燥等

・薬用美白・シワ改善 化粧水『ドレススノー ローション』〈ハーフサイズ〉【医薬部外品】

〔販売名：アテニア ローション DSn〕

美白*³とシワ改善を同時に叶え、眩い透明感と滑らかなハリをもたらすブライトニング・エイジングケア*⁷ラインの化粧水。澄んだ透明感とみなぎるハリを与え、濃密なうるおいで肌を柔らかくときほぐし、明るさと輝きに満ちた美しさへ導きます。

＊7 エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと

・薬用美白・シワ改善 日中用乳液『ドレススノー デイ・パーフェクトUV』〈ハーフサイズ〉【医薬部外品】

〔販売名：アテニア デイエマルジョンUV〕

つややかで明るい肌を保つ、スキンケア効果の高いUV美容乳液。SPF50+／PA++++で紫外線をしっかりカットしながら、透明感とハリに満ちた肌へ整えます。

・ブライトニング・保湿ジェルパック『レチノジェリー』限定アイテム

※単品も数量限定発売 3,520円（税込）

紫外線や暑さで乾燥しがちな夏に。べたつかず肌にすっとなじむ、「パルミチン酸レチノール*²」配合のひんやり心地よいジェリー状パック。夜つけることで日中に受けた乾燥ダメージをケアし、翌日の過酷な環境のために睡眠中の肌にうるおいを与え続け、みずみずしく弾むようなハリ肌へ。

アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989 年の創業以来続くエイジングケア*研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

＊エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと

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