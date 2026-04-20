アプリストア SmartHR Plus、ユーザー参加型企画「アイデアとリクエスト総選挙」を開催

株式会社SmartHR

株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）が運営するアプリストア「SmartHR Plus（スマートエイチアールプラス）」は、SmartHRユーザーがアプリへの改善要望や新たな連携アイデアを投稿・投票できる参加型企画「アイデアとリクエスト総選挙」を2026年4月20日より実施します。第1回となる今回のテーマは、多くの企業で業務負荷が集中する「入退社・組織変更」です。

「アイデアとリクエスト総選挙」は、日々業務に向き合うユーザーの皆様に新しいアプリケーションのアイデアを発案・投票いただくことで次に必要な機能を発見する、新しいアプリ開発のあり方を模索する企画です。現場で働く担当者の「これがあったら」という小さな気づきから日本中のユーザーの業務を変える機能が生まれる。本企画を通して、日本の働くをより良いものへ、「SmartHR」をよりworker-friendlyなプロダクトへ、成長させてまいります。

■ 開催概要

第1回のテーマは「入退社・組織変更」です。入社手続きや退職処理、組織変更に伴うデータ更新など、「入退社・組織変更」は人事・労務担当者にとって工数がかかりやすい業務領域です。「新入社員の自己紹介を全社に発信したい」「PCや備品の配付管理を効率的に行いたい」といった具体的な要望から、「こんなサービスと連携できたら業務が楽になるのに」というアイデアまで、現場のリアルな声を幅広く募集します。

投稿：あなたのアイデアが、バックオフィスの未来を変える

職種や役職を問わず、現場の「こうなったらいいのに」をそのまま投稿できます。寄せられたアイデア の中からノミネート作品を選出し、投票フェーズへと進みます。

投票：使いたい想いを、一票に

ノミネートされた中から「実現してほしい」アイデアへ1人3票まで投票できます。得票数の多いアイデアはSmartHR Plusとパートナー企業が共に実現に向け検討を進めます。

表彰：あなたのアイデアが、記録に残る

上位入賞のアイデア投稿者はSmartHR Plus公式サイトにて表彰・掲載されます。一人の現場担当者の気づきが、数万社の業務改善のきっかけになる--そんなストーリーが、ここから生まれます。

■ 「アイデアとリクエスト」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15987/table/429_1_9d832d3b9968c9f31550d9220d04090d.jpg?v=202604210151 ]

「アイデアとリクエスト」は、SmartHRユーザーがアプリへの改善要望や新たな連携アイデアを直接投稿できる仕組みです。寄せられた声はSmartHRとパートナー企業が共に検討し、アップデートや新機能として実現していきます。使う人が、次のプロダクトを作るきっかけを生む--SmartHR Plusは、ユーザーとパートナーと共に育てていくプラットフォームを目指しています。

・アイデアとリクエストページ：https://www.smarthr.plus/idea-requests

■ クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。 雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用したタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を推進、データに基づく人的資本経営を支援します。さらに、アプリストアサービス「SmartHR Plus」を通じて個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

SmartHRは、「worker-friendly 働くみんなが使いやすい」というサービスビジョンのもと、企業の生産性を向上し、誰もがその人らしく働ける環境づくりに貢献します。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度）https://mic-r.co.jp/mr/03710/

・「SmartHR」サービスサイト：https://smarthr.jp

・アプリストア SmartHR Plus：https://www.smarthr.plus/

■ 会社概要

社名：株式会社SmartHR

代表取締役CEO：芹澤 雅人

事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

設立：2013年1月23日

資本金：1億円

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

企業URL：https://smarthr.co.jp/