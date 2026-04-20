【受賞】沖縄・観光人材育成プログラムが「キャリアデザインプログラムアワード」に選出

株式会社パラドックス

2026年4月20日（月）、株式会社パラドックス（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木猛之）が企画・運営を行う、沖縄の観光産業における次世代人材の育成を目的としたキャリア形成プログラム「Hopeful Okinawa」が、このたび「第9回学生が選ぶ キャリアデザインプログラムアワード」で入賞したことをお知らせいたします。同賞は、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に関わる取り組みを表彰するもの。

観光業のリアルと本質的な価値を体感し、学生の職業観を再構築する「産学官連携型インターンシップ」として、観光業に対する固定的なマイナスイメージという社会課題に向き合い、体験を通じて学生の認知変容を促している点や、「働く側」だけでなく「ゲストとして体験する」独創的な設計を採用することで、観光業の本質的な価値を実感させている点が高く評価され、入賞となりました。

本プログラムは、観光業界のリアルな現場と向き合いながら、自身のキャリア観を深める実践型プログラムとして展開してきましたが、2026年度はその枠組みを拡張し、観光を“考える人”を増やす通年型プログラムへと進化します。

■「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」とは

「学生が選ぶ キャリアデザインプログラムアワード(https://internship-award.jp/about/)」とは、マイナビが実行委員会事務局を務める、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に関わる取り組みを表彰するアワードです。2018年より毎年開催されており、2026年は第9回を迎えます（※）。

2025年に実施された第8回開催では、全国から1,048法人、1,205プログラムの応募があり、大賞、文部科学大臣賞、地方創生賞、優秀賞、入賞、低学年キャリアデザイン賞の表彰と学生推奨プログラムが選出されています。

※2023年の第6回開催より名称を「学生が選ぶインターンシップアワード」から「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」に変更

■第9回となる同賞にて「Hopeful Okinawa」が選出

この度、パラドックスが企画・運営を行う沖縄の観光人材育成プログラム「Hopeful Okinawa」が、「第9回学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」に選出されました。沖縄の基幹産業である観光業をフィールドに、学生が観光現場の心の姿を体験しながら学ぶ実践型プログラムとして評価され、今回の選出に至りました。



＜受賞概要＞

名 称：第9回学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード

受賞者：Hopeful Okinawa

受賞名：入賞

後 援：経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ



＜Hopeful Okinawaとは＞

沖縄において観光産業は重要な基幹産業である一方、その担い手となる人材の確保や、業界理解の不足といった課題が存在しています。

Hopeful Okinawaは、こうした課題に対し、「学生が観光業のリアルを知り、自身のキャリアと接続する機会を創出する」ことを目的に設計されたプログラムです。

観光業を単なる就職先としてではなく、地域や社会に価値を生み出す産業として捉え直すことで、学生のキャリアの選択肢を広げるとともに、沖縄の観光産業の未来を担う人材の創出を目指しています。

▼参画ホテル

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

ハレクラニ沖縄

前田産業ホテルズ

プリンスホテル 沖縄 オーシャンビュー ぎのわん

ヒルトン沖縄北谷リゾート

ルネッサンス オキナワ リゾート

ザ・リッツ・カールトン沖縄

▼運営・後援

運営： 株式会社アソシエ・株式会社パラドックス

後援： OCVB (沖縄観光コンベンションビューロー)

＜プログラムの特徴＞

本プログラムは、単なるインターンシップにとどまらず、観光産業への理解とキャリア形成を一体的に設計している点に特徴があります。

- 観光業界・ホテル業界のリアルを現場で学ぶ機会- 働き手と利用者、双方の視点からサービスを捉える体験設計- 複数のホテルを横断した比較・理解の機会- 最終プレゼンまで伴走する支援体制- 多様な企業・専門家との接点を通じた多角的なフィードバック

これらを通じて、参加者は観光産業への理解を深めると同時に、自身の価値観やキャリアビジョンを言語化していきます。

■2026年度より通年プログラムに進化「Hopeful Okinawa」

2026年度は、従来のサマーインターンシップを中心とした設計から、年間を通じて観光産業と関わることができる通年型プログラムへと進化します。

より多くの学生が段階的に関与できる構造へと拡張し、「知る・体験する・考える・発信する」という一連のプロセスを通じて、観光を自分ごととして捉える人を増やしていきます。

本プログラムは、以下の3つの柱で構成されます。

■ 観光業のリアルに触れる勉強会（観光を学ぶ入り口）

観光業界に対する興味関心の裾野を広げることを目的に、事前勉強会を拡充します。

ホテル業界にとどまらず、航空・交通・旅行・行政など、観光に関わる多様なプレイヤーの視点を横断的に学ぶことで、産業全体への理解を促進します。

本コンテンツは単発参加も可能とし、観光に関心を持ち始めた段階の学生も含め、幅広い層に開かれた入り口として機能します。



■ サマーインターンシップ（体験／深化）

従来同様、ホテル業界に特化した実践型インターンシップを実施します。

ホテル訪問、サービス体験、最終プレゼンテーションを通じて、観光産業の価値や課題を多角的に理解します。

参加者は、働き手・利用者双方の視点から観光体験を捉え直し、自身のキャリア観と接続していきます。



■ アイデアピッチコンテスト（拡張／アウトプット）

本年度の新たな取り組みとして、アイデアピッチコンテストを実施します。

本コンテストは、観光業界との接点の有無に関わらず、より多くの学生が沖縄の観光について考え、発信する機会を創出することを目的としています。

年次や学校種別を問わず広く参加を受け入れ、多様な視点を取り込むことで、観光産業への理解の裾野を広げるとともに、「観光を考える人そのものを増やす」ことを目指します。

テーマは以下の2部門で設定しています。

- アイデア部門： 世界で一番訪れたい観光地・沖縄になるためのアイデア- クリエイティブ部門： 世界中に届けたい沖縄

勉強会やインターンシップで得た学びを起点に、各自の視点で観光を捉え直し、社会に向けて発信する場として設計しています。

お問い合わせ・参加について

各プログラムの最新情報のご確認や、本プログラムへの参加を希望される学生の方、また連携をご検討いただける企業・団体の皆さまは、以下よりお問い合わせください。

Hopeful Okinawa HP： https://hopefulokinawa.com/

株式会社パラドックスについて

「志の実現に貢献する」をミッションに、企業や人が大事にする価値観やあり方を深く洞察し、世の中に提供している使命(＝志)を言語化・視覚化。その企業や人にしか語ることができない“独自のストーリー”を軸にしたブランディングを行い、あらゆる人々がもっと誇りを持って生きられる社会の実現を目指しています。

＜企業概要＞

社 名：株式会社パラドックス

設 立：2001年

資本金：1000万円

代表者：代表取締役 鈴木猛之

所在地：東京オフィス／東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー13F

名古屋オフィス／愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1JPタワー名古屋21F

大阪オフィス／大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル7F

福岡オフィス／福岡市中央区大名1-6-8 バルビゾン96番館 4F

沖縄オフィス／沖縄県宜野湾市我如古2-12-6 Topothesia

Ｈ Ｐ：https://prdx.co.jp/