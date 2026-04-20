サイバーコム、SmartHRと協業し東北・北陸地域のDX推進を強化

サイバーコム株式会社

サイバーコム株式会社（代表取締役社長：新井世東、以下当社）は、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）と、クラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」の販売を促進するため協業を開始したことをお知らせします。

■協業の背景と目的

クラウド人事労務ソフト「SmartHR」は、労務管理を主軸にバックオフィスの業務効率化や、タレントマネジメントの推進による生産性向上を支援してきました。近年は、人事・給与に関連する基幹システムとしての機能を拡充し、蓄積された人事データに基づく人的資本経営を支援しています。労務管理クラウド市場では、7年連続となるシェアNo.1（※1）を達成しています。

当社は東北・北陸をはじめとする地域において強固な顧客基盤を誇るほか、長年培ってきたシステムインテグレーション（SI）の技術力を活かして企業のIT課題解決を支援してきました。また、当社は2024年より「SmartHR」を自社導入しており、ユーザーとしても深い知見を有しています。

当社が有する地域密着型の提案力と高い技術力を活かし、本協業を通じて、各企業のシステム環境に最適化した「SmartHR」の導入を加速してまいります。

■本取り組みの特長

(1) 東北・北陸地域における導入支援の強化

サイバーコムが強固な顧客基盤を持つ東北・北陸地域をはじめとする地域に対し、「SmartHR」の導入支援を展開することで、地域企業の業務効率化・生産性向上を支援します。

(2) SIerの技術力を活かした一貫した支援体制

「SmartHR」の製品販売のみならず、既存の基幹システムとの連携開発を含む導入支援までをサイバーコムが担います。

■クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1（※1）のクラウド人事労務ソフトです。

雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用したタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を推進、データに基づく人的資本経営を支援します。さらに、アプリストアサービス「SmartHR Plus」を通じて個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

SmartHRは、「worker-friendly 働くみんなが使いやすい」というサービスビジョンのもと、企業の生産性を向上し、誰もがその人らしく働ける環境づくりに貢献します。

※1：デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度） https://mic-r.co.jp/mr/03710/

■株式会社SmartHR

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/25_1_e6678fdcd449ce488f35f672a763ecf7.jpg?v=202604211251 ]

■サイバーコム株式会社について

創業以来、ミッションクリティカルな通信分野での豊富なソフトウェア開発実績を活かし、AI、RPA、IoT等を活用したソフトウェア開発など、お客様の多様なニーズに応え続けております。また、クラウドサービスを活用したSIサービスに加え、DXや業務効率化を支援するプロダクト・ソリューションを提供しております。

特に自社サービスである生成AI「ChatTAKUMI」は音声入力機能を実装するなどの進化を続けており、こうした先進的な開発は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）が実施するAI関連資格である「E資格」や「G検定」に認定された多数の技術者によって支えられています。当社は国内7拠点（横浜・仙台・東京・新潟・名古屋・刈谷・福岡）からお客様のビジネスの成長と変革を支援します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/25_2_85f92602addca7910cd40ad5f3ab3b13.jpg?v=202604211251 ]