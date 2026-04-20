ストリートバッグブランド「EDGELINK」とダンスクルー「EDGW CYPHER」が共同開発ダンサーの“欲しい”を形にした動ける機能派バッグ「クラム ダ サイファー」が登場

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：森下宏明）は、ストリートバッグブランド「EDGELINK（エッジリンク）」と、東京都江戸川区発のブレイクダンスクルー「EDGW CYPHER（エドガワサイファー）」がコラボレーションした、動ける機能派バッグ「CRAM DA CYPHER（クラム ダ サイファー）」を、全国の専門店、直営店およびエッジリンク公式オンラインストア（https://edgelink.tokyo）にて、順次販売を開始いたしました。

「クラム ダ サイファー」は、ストリートバッグブランド「エッジリンク」と、ブレイクダンスクルー「エドガワサイファー」による、コラボレーションバックシリーズです。エドガワサイファーは、東京都江戸川区を拠点にダンサーのKODEE ONE（コーディーワン）氏を中心に活動しています。

今回のコラボレーションでは、“ダンサーが本当に欲しい機能” を追求し、シーンに合わせて使い分けができる6アイテムを共同開発しました。バックパック型には、ヘッドホンを取り付けられる「ヘッドホンホルダー」、ダンスシューズをスタイリッシュに持ち運べる「シューズポケット」、PCを安全に持ち運べる「スリーブポケット」を備えます。ナップサック型はリバーシブル仕様で、片面にはKODEE ONE氏がデザインしたコラボロゴを大きくあしらいました。また、ショルダーやボディバッグにも小物整理に便利なメッシュポケットを配し、バッグを持ったまま踊り出せるような軽量かつ機能的な仕様です。

■商品紹介

必需品管理に便利な「スマホショルダー」

マチの薄いスマホショルダーは、スマートフォンと財布がぴったり入るコンパクトサイズ。

開口部が大きく開くため、小物をスムーズに取り出せます。

身体にフィットして安心な「ボディバッグ」

身体にフィットするデザインのボディバッグは、貴重品管理に最適です。

外側には、小物の數納に便利なファスナー付きメッシュポケットを配置しました。

身軽に移動できる「ショルダーバッグ」

ハンズフリーで使えるショルダーバッグ。自由な動きを妨げない軽さと、小物の整理に便利なオーガナイザーポケットで、身軽な移動をサポートします。

リバーシブルで楽しめる「ナップサック」

リバーシブル仕様のナップサックは、片面にKODEE ONE氏がデザインしたエッジリンクとエドガワサイファーのコラボロゴを大きくあしらいました。反対面は、「シューズポケット」や「ヘッドフォンホルダー」を配置し、機能性も優れています。

沢山の荷物をひとつにまとめられる「リュック」

大容量のリュックには、ヘッドホンを取り付けられる「ヘッドホンホルダー」や、ダンスシューズをスタイリッシュに持ち運べる「シューズポケット」配置しました。内装には、PCを安全に持ち運べるスリーブポケットを備え、アウトドアから通勤・通学まで様々なシーンで活躍します。

■商品詳細

ブランド：EDGELINK（エッジリンク）

シリーズ名：CRAM DA CYPHER（クラム ダ サイファー）

商品ページ：https://edgelink.tokyo/pages/edgelink-edgw-cypher

カラー：ブラック、グレー

品番 / 形状 / サイズ (H×W×D) / 容量 / 税込価格

60531 / サコッシュ / 12×19×1cm / 0L/ \2,750

60532 / ボディバッグ / 23×11×7cm /1L / \3,300

60533 / ショルダーバッグ / 27×18×6cm / 2L / \3,850

60534 / ナップサック / 31×46×10cm / 18L / \6,600

60535 / リュック大 （14.0 インチ/B4 ファイル対応） / 28×41×13cm / 19L / \7,700

60536 / リュック中 （14.0 インチ/A4 ファイル対応） / 31×41×12cm /16L / \8,800

■About EDGELINK

TOKYOをアイデンティティとして、今の時代の空気感を映し出すストリートバッグブランド。

年齢・性別・国籍などで区別せず、お互いの個性を尊重し、さまざまな人が認め合い繋がり合うダイバーシティなストリートカルチャーの素晴らしさと、エッジを使って繰り出すトリックにトライし、失敗しても称え合い、励まし合い、認め合うアーバンスポーツの魅力を軸に、ジャンルにとらわれないオリジナルアイテムを展開。

公式オンラインストア https://edgelink.tokyo/

Instagram https://www.instagram.com/edgelink.tokyo/

■About EDGW CYPHER

東京都江戸川区を拠点とする「エドガワサイファー」は、地域に根ざしたストリートカルチャーの発信を行い、リアルな感性とエネルギーを原動力に活動する新世代のブレイキンダンスクルーです。総勢

100名程のダンサー、フィルマー、ビートメーカー、ラッパーなどが所属し、映像や音源の制作も自ら手がけています。メンバー個々の活躍も著しく、多方面で存在感を放ちながら、ダンスを通じてコミュニティとカルチャーの輪を広げ続けています。

Instagram ： https://www.instagram.com/edgw_cypher/