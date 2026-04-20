【特定建設業許可を取得】設計・施工一体体制を確立し、工藝の可能性を建築・都市スケールへ拡張

株式会社KASASAGI

株式会社KASASAGI（本社：東京都中央区、代表取締役：塚原龍雲）は、一級建築士事務所「KASASAGI STUDIO（東京都知事登録 第66513号）」に加え、新たに特定建設業（東京都知事 許可（特-8） 第161913号）を取得しました。

▍特定建設業取得の経緯

近年、伝統工芸は担い手不足や市場縮小といった課題を抱える一方で、建築分野においては空間の質や物語性への関心が高まっています。

こうした中で、工藝と建築を横断的に接続するプレイヤーの必要性が高まっており、弊社は一級建築士事務所を設立し、従来は器や家具といった「モノ」として提供されてきた伝統工芸を、「空間」へと拡張し、建築分野に取り入れる事業を展開してまいりました。これまでに、伝統工芸の素材や技術を活かした空間プロジェクトを多数手がけており、素材と空間の関係性を再構築する取り組みを進めてまいりました。

一方で、伝統工芸に用いられる素材や技術は、その特性上、施工難易度や品質管理の観点から、従来の建設体制の中では十分にその価値を発揮しきれない場面も多く存在しておりました。こうした課題を踏まえ、設計意図をより高い精度で実現し、素材・技術・施工を一体として最適化する体制を構築するため、このたび特定建設業の許可を取得いたしました。

今後は本許可取得を契機に、社内に施工機能を内包することで、ホテルや商業施設、複合開発など、一定規模以上のプロジェクトにおいても、企画・設計・施工までを一貫して担い、工藝の可能性を建築・都市スケールへと拡張してまいります。

また本取り組みを通じて、伝統工芸の新たな市場創出および、全国の職人の技術が継続的に活かされる環境づくりにも寄与してまいります。

▍ボードメンバー紹介

▪代表取締役

塚原 龍雲

塚原龍雲。2000年生まれ。米国大学在学中に日本文化の価値を再認識し、日本の美意識を世界に届けるべくKASASAGIを創業。2022年にインド仏教僧となる。2024年、Forbes JAPAN「Culture-Preneur30」に選出。著書に『なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか』（集英社新書）。

▪施工統括責任者

植竹 政夫

1961年生まれ。専門学校で建築設計を学び、ゼネコンに入社。大手デベロッパーや設計事務所、数寄屋造りの老舗工務店、デザイナーズ住宅工務店などで現場監理に携わり、住宅から超高層ビルまで幅広い施工管理を経験。建設会社の設立・経営を経て、住宅設計大手の建設部門新会社の立ち上げに参画し取締役に就任。現在は株式会社KASASAGIにて施工統括責任者を務める。

▪設計統括責任者

木田 佳仁

城戸崎建築研究室を経て、ロサンゼルスのデザイン事務所に従事。その後独立し、INTERLACE DESIGNを創業。NOBUレストランをはじめとする世界各国のホスピタリティ施設やラグジュアリー物件の設計実績を持つ。2025年、塚原龍雲とともに一級建築士事務所KASASAGI STUDIOを設立し、プリンシパル・アーキテクトに就任。

▍株式会社KASASAGIについて

弊社は2020年3月、「日本の美意識で世界を魅了する」という理念のもと創業いたしました。KASASAGIの名称は、七夕の際に織姫と彦星が会えるよう天の川に橋をかけた鵲（かささぎ）の神話に由来します。

私たちは、日本文化に宿る美意識を現代的に解釈し、世界へ届けることで、「日本と世界」「作り手と使い手」「過去と未来」を橋渡しする事業を展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64712/table/16_1_44ef1cf28f2938dc162da4322793c5a4.jpg?v=202604201051 ]会社概要をダウンロード :https://speakerdeck.com/kssg0311/kasasagi-company-profile