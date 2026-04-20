万博後も続く関西の試練人手不足時代の自動化・省力化が一堂に

RX Japan合同会社

大阪・関西万博による経済効果が期待される一方、その恩恵は一部の企業や業種に偏在しているとの指摘もあり、近畿圏の中小企業を中心に厳しい経営環境が続いています。帝国データバンク大阪支社の発表によると、2025年度の近畿2府4県の倒産件数は2,700件（負債額1,000万円以上）と、2011年度以来14年ぶりの高水準に達しました* 。

こうした状況に追い打ちをかけているのが、製造業における深刻な人手不足です。企業の約5割が人手不足を感じているとされる中、採用難・高齢化・技能伝承の停滞という構造的課題は、関西の中小製造業においてとりわけ深刻です。

そのような背景のもと、2026年5月13日～15日にインテックス大阪で開催される「[関西] ファクトリーイノベーションWeek」では、搬送ロボットや自動検査、AI生産計画など、現場の人手不足を直接解消する自動化・省力化ソリューションが一堂に集結します。

*帝国データバンク大阪支社「倒産集計 2025年度報」（2026年4月発表）

開催概要

【[関西] ファクトリーイノベーションWeek2026

会 期：2026年5月13日(水)～15日(金) 10:00～17:00

会 場：インテックス大阪

主 催：RX Japan合同会社

出展社数：620社（予定）

公式HP ： https://www.fiweek.jp/osaka/ja-jp.html

< 出展製品（一部抜粋）>

ロボットによる作業代替 ～「人がやっていた仕事をロボットが担う」直接的な人手不足解消ソリューション～

関西初出展ソフトロボットハンド「TETOTE」

ゴム人工筋肉を使ったソフトロボットハンドです。人やモノに優しく、人と協働する未来を目指す新しい形のロボットハンドです。また、柔らかいロボットハンドによってワーク（つかむ対象物）の形状や素材が多岐に渡る環境においても汎用的に使うことができます。出展社名：株式会社 ブリヂストン

関西初出展/関西企業バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」

従来のロボットでは対応が難しかった透明な素材や、柔軟・脆弱な部品、たわみやすいトレー上の部品など、バラ積みされた部品を素早くピッキングし、自動化を促進します。「協働ロボット＋2Dカメラ＋ロボットハンド『Think Hand F』＋ソフトウェア」を1つのパッケージで提供することにより、導入時の立ち上げ工数を大幅に削減し、早期の運用開始を実現します。

出展社名：株式会社Thinker

移動型人協働ロボット『新型AGBOT』

移動型人協働ロボット『新型AGBOT』～固定されていたロボットの時代から動き回るロボットの時代へ～ AMRとROBOTを組み合わせ、ピッキング・組立から工程間搬送まで与えられた仕事を確実に遂行します。 AGBOTを利用し、人が行っていた作業を自働化してみませんか？

出展社名：株式会社 三明

関西初出展バリ取り仕上げシステム『Bari-Motion』

「ダレデモ」をコンセプトに簡単にティーチングを行うことが可能に！ パラレルリンクアクチュエータに持たせたツールがワークに倣ったバリ取りを行います。 そして、小型・軽量により、安全且つ設置やレイアウト変更を容易に実現します。

出展社名：株式会社 三明

搬送・物流ロボットによる省力化～「運ぶ」作業の自動化で、限られた人員をコア業務に集中させる～

協働運搬ロボット サウザーEシリーズ

誰にでも使いやすい車輪型の搬送ロボット「THOUZER」。サウザーEシリーズは、カスタマイズ性が高いハイエンドモデルです。 走行機能として、自動追従機能、ライントレース機能、メモリトレース機能があり、ボタン１つで機能の切り替えが可能です。自動追従では、ビーコンなどの目印不要で簡単に追従対象を設定できます。

出展社名：株式会社 Doog

関西初出展イージーデバン コンテナ荷下ろし作業の決定版！！

コンテナの荷降ろし（デバンニング）は、物流現場で最も過酷な種類の作業です。 夏場の灼熱、腰を痛める重量物、そして離職。キツイ現場を、「イージーデバン」が劇的に変えます。 コンテナの奥深くまで自動で伸びる伸縮コンベアと、重量物を指一本で扱えるバキュームリフターが一体化。過酷な往復移動と持ち上げ作業がゼロに。「キツイ・暑い・危険」と言われたデバンニング作業が、女性や高齢者でも活躍できる「安全」な作業へ生まれ変わります。

出展社名：日本ヴァリティー 株式会社

関西企業重量物運搬の「常識」を覆す、バキュームリフター「イージーリフト」

最大の特徴は、驚くほど滑らかな操作性です。独自の真空技術により、重い荷物を「指一本」で、まるで無重力のようにコントロールできます。 これまで力のある男性に頼っていた現場でも、女性やシニアの方が即戦力として活躍できるようになります。腰痛や労働災害のリスクを劇的に減らし、従業員が長く安心して働ける環境を実現します。

出展社名：日本ヴァリティー 株式会社

電動バランサ ムーンリフタ

「電動バランサ ムーンリフタ」は10～1000kgのワークを吊り上げて軽い力で移動させることができる助力装置です。荷重センサとサーボモータで力と位置を常に検知するため、スムーズで精密な位置合わせと安全な両手作業を実現。今までにない新時代の作業支援ツールです。体への負荷を軽減し、だれでも安心な作業環境を実現します！

出展社名：ユニパルス株式会社

AIによる「人の判断」の代替・効率化～「考える・判断する」作業を自動化し、少ない人員で高品質を維持する～

関西初出展AI音声解析による品質・安全のタネ

・AIを使った異音検知クラウドシステムです。人間の耳では検知できない微細な音の変化をAIが高精度で捉えて異音検知を行います。 ・安価なセンサーで既存設備に外付け可能

であり、AWS構築のためサーバー管理の手間は一切不要です。 ・異常の早期発見で安全性と品質管理を強化し、検査自動化で人手不足を解消することで、業務効率を改善します。

出展社名：株式会社トラスト

高速化を実現するAIビジョンプラットフォーム 高精度検査 AIDI

AIDIは、教師あり学習および異常学習モジュールを備えたディープラーニングベースのトレーニングプラットフォームであり、リアルタイムの欠陥検査と分類を実現します。軽量で自社開発のネットワークにより駆動され、サイズ3×3ピクセルおよび色差10DNに至る微細な欠陥を伴うピクセルレベルの検査タスクを解決可能です。欠陥タイプあたりわずか20～30枚の画像で対応できます。

出展社名：Aqrose Technology

検査AI MENOU

AIやプログラミングの専門知識を必要としない検査AI開発プラットフォームです。お客様自身で複雑な検査ができるAIシステムを短期間で導入することができ、画像管理・AI作成・ルールベース画像処理作成・AI実行設定・検査ライン運用保守までひとつのプラットフォームで実現します。

出展社名：株式会社 MENOU

関西初出展AI音声帳票「ながら記録」

現場帳票を自動入力できるAI音声帳票システム。 作業者の発話内容をAIが解析し、入力項目を自動で判別。商品名や作業者名などのマスタデータとも照合することで、自然な言葉のまま正確な記録を実現します。既存の紙帳票をそのままデジタル化でき、現場担当者自身で帳票の作成・修正が可能です。 非接触・ハンズフリー入力により、手袋着用時や騒音環境下でも使用でき、安全・衛生面にも配慮。

出展社名：株式会社 KOSKA

スキル管理AIソリューション

スキルや資格、教育などの情報をクラウド上で一元管理することで組織や部門、本人のスキルが明確に可視化できます。 また、スキルが明確に可視化されることにより、必要なスキルや力量に合わせた育成計画の立案が可能となります。 今後、人材不足が想定される状況でも力量管理をして分析することで、今後、経年で失われる力量を把握したり、会社横断的にスキルの保有状況を俯瞰することが可能です。

出展社名：THK 株式会社

*一部同時開催展[関西]ネプコンジャパン出展の企業含む

★ 一般来場希望の方は、こちら(https://www.fiweek.jp/content/experience-fragments/sitebuilder/rxjp/lightbox/fi-week/jp-header-registration-osaka.html)よりご登録ください