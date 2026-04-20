最後の一口までキンキン！環境温度から最大-28℃の強力冷却、ペットボトルも入る『飲み物がずっとキンキン「氷穴クーラー」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『飲み物がずっとキンキン「氷穴クーラー」』を4月20日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004830?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004830

本製品は、小型冷蔵庫にも使われている「ペルチェ素子」という半導体を使用した卓上ドリンククーラーです。

容器を360度包み込むアルミプレートが、環境温度から最大-28℃の強力冷却を実現。

常温で放置してぬるくなりがちな飲み物を、飲み終わるまでキンキンな状態に保ちます。

直径72mm以下の容器に対応し、600mlのペットボトルや缶、ボトル缶など幅広く使用可能。

動作音は約38dBと図書館並みの静かさで、オフィスや寝室、ゲーム中など、場所を選ばず使えます。

サイズは幅134×奥行174×高さ127(mm)と、コンパクトな設計により、デスク周りを圧迫せずに設置できます。

ACアダプター接続に加え、ポータブル電源があれば屋外や車内でも活躍します。

夏場のデスクワークや晩酌時、最後の一口までドリンクをキンキンで美味しく味わいたい、そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■小型冷蔵庫と同じ「ペルチェ素子」を使用したドリンククーラー

■環境温度から最大-28℃に冷える冷却プレートで飲み物を素早く冷却・保冷

■直径72mm以下の容器に対応

■600mlペットボトルも入ってしっかり冷却

■静音設計でオフィスなどでも使いやすい

■ACアダプター給電

＜仕様＞

・サイズ／幅134×奥行174×高さ127(mm)

・対応サイズ／直径72mm以下（350ml缶推奨、角型ペットボトルは60mmまで）

・重量／約800g

・電源／DC12V 4A

・消費電力／48W

・材質／本体：ABS、アルミニウム

・ケーブル長／1.2m

・セット内容／本体、ACアダプター、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/4/20

・型番・JAN／PBCL26SWH・4580060604333

飲み物がずっとキンキン「氷穴クーラー」

[販売価格] 8,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004830(https://www.thanko.jp/view/item/000000004830?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004830)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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