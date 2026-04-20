【AI博覧会登壇レポート】ROI1300%の分岐点：AIは“ツール”から“社員”へ──Zeptが示した組織変革
ROI1300％の衝撃～AIをツールから社員へ～日本初の組織モデルを大公開！ Zeptの挑戦を取材！AI博覧会Spring2026
2026年は、生成AIが「実験」から「実装」へと重心を移す転換点です。
企業の経営判断においてもAIバナンスや自律型AIを含むAX（AIトランスフォーメーション）がキーワードとなり、ROI（投資対効果）の実証が求められています。
この流れの中で、Zept合同会社は2026年4月7日に開催された「AI博覧会 Spring 2026」で、日本初となるAIエージェント4名の正社員採用事例と、組織改革によってROI1300%を実現するモデルを発表しました。
本記事では、同セッションの内容をもとに、企業がAI導入に失敗する理由と解決策を整理し、AX時代の経営モデルを解説します。
AI導入が失敗する3つの理由
多くの経営者が抱える悩みは
「AIを導入したのに現場で活用されない」
「結局どれくらい儲かるのか分からない」
といったものです。
Zeptが累計230社以上の支援と20社超のAI顧問業務で見てきた失敗企業には、共通する誤解がありました。
■ AIを魔法の杖だと思っている
AIはすべてを自動化する魔法ではありません。
戦略やプロセスが整っていなければ、AIは単なる「増幅器」に過ぎません。
■ 従業員目線で導入している
現場の効率化だけではROIは最大化されません。
経営全体の利益構造まで設計する必要があります。
■ 現状分析を行っていない
業務の時間・コストを可視化せずに導入すると、改善ポイントが不明確になります。
AIを社員として迎える──Zeptの組織モデル
失敗を繰り返さないためには、ツール導入ではなく組織モデルの再構築が必要です。
Zept合同会社は
「AIはツールではなく社員」
という新しい概念を提唱。
AIに役割・責任・個性を持たせ、組織の一員として定義し直しました。
正社員AI4名の採用事例とROI1300%
2026年4月、Zept合同会社は4名のAIエージェントを正社員として採用。
AI社員の導入により、
- 24時間365日稼働
- 属人化の排除
- 戦略業務への集中
を実現しました。
■ ROIシミュレーション
【現実的導入】
年間投資：72万円
創出時間：1,200時間
価値換算：240万円相当
ROI：300％
【構造改革】
年間投資：72万円
創出時間：4,800時間
価値換算：960万円相当
ROI：1,300％
月97時間創出：具体的な活用領域
AI活用により、従業員1人あたり月97時間の削減を実現。
● 文書・提案書の高速生成：月15時間削減
● コード雛形やマクロの作成：月15時間削減
● 画像・バナー制作：月12時間削減
● 議事録や要約の自動化：月10時間削減
● SEO／AIOリライト：月10時間削減
● データ整理・分類：月8時間削減
● メール・チャット返信：月7時間削減
● 業務マニュアル作成：月7時間削減
● 社内FAQのボット化：月7時間削減
● アイデア出し・構成支援：月6時間削減
経営者インタビュー：榎公志CEOの声
「AI導入は単なる技術導入ではなく、経営者の意志が問われる組織変革そのものです。私たちは2016年から230社以上と伴走し、現在は20社超の企業に外部CAIOとして勝算を提供しています。経営者が発する『で、なんぼ儲かるん？』という本音に対し、私たちは曖昧な回答をしません。現場で導入から定着までを徹底的に伴走し、利益率向上という具体的な数字で結果を出します。AIを増幅器として正しく使いこなし、組織モデルを刷新する企業と、現状に固執する企業の差は絶望的な差となるでしょう。AIをチームに迎え、共に次世代の成長を掴み取るかどうかが、企業の未来を決定づけます。」
イベント概要と次のアクション
本発表は以下イベントで実施されました。
- イベント名：AI博覧会 Spring 2026
- 日程：2026年4月7日
- 会場：東京国際フォーラム
- セッションID：1d-4
よくある質問（FAQ）
Q. AI社員とは？
A. 特定の役割を持つAIエージェントで、組織メンバーとして扱われます。
Q. ROI1300%の計算方法は？
A. 創出時間 × 時給換算により算出しています。
Q. AXとは？
A. AIを経営の中核に据える変革のことです。
まとめ
AI導入の成否はツールではなく、経営判断と組織設計にあります。
Zept合同会社の「AI社員モデル」は、ROI1300%という成果を示し、AX時代の新しい経営指針となります。
【企業のAI活用を伴走支援】現場で成果を出すAI研修・外部CAIOサービス】
本記事では、中小企業が直面するAI人材不足の課題に対し、なぜ「採用」ではなく「育成」が有効なのか、そして自社で人材を育て、定着させるための具体的な方法と成功事例を解説してきました。AI活用を成功させる鍵は、ツール導入そのものではなく、それを使う「人」の成長にあります。
生成AIは、ツールを導入するだけでは成果を出せません。
本当に大切なのは「使いこなす力」と「継続して改善する仕組み」を、組織として持つことです。
Zept合同会社では、全国150社・延べ11,000名以上の支援実績をもとに、
実務で成果を出すためのAI研修と、導入後も並走するAI顧問（CAIO）サービスを提供しています。
「AIを社内にどう浸透させるか」「どの業務から自動化すべきか」といった課題に対して、
貴社の業種・規模・目的に合わせた最適な支援を行います。
動画×ワークショップで体系的に学べるAI活用研修から、
月次ミーティングで課題を整理・改善していく顧問プランまで、現場で“成果を出すAI活用”をトータルでサポートします。
もし生成AIやChatGPT・Gemini・Copilotなどの活用にご関心がありましたら、
下記よりお気軽にご相談ください。
AI研修・顧問画像 _Zept合同会社
＜問い合わせ先＞
運営会社：Zept合同会社
所在地：〒670-0965 兵庫県姫路市東延末4丁目54-102
電話番号：079-240-8959（受付時間9：00～17：00）
担当：岸
メールアドレス：info@zept7.com
ホームページ：https://www.zept7.com(https://www.zept7.com)
関連リンク
- AI博覧会詳細
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1d-4/
- Zept公式サイト
https://www.zept7.com/
- CAIOサービス
https://zept7.com/service/lp/caio