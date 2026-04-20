【AI博覧会登壇レポート】ROI1300%の分岐点：AIは“ツール”から“社員”へ──Zeptが示した組織変革

Zept合同会社ROI1300％の衝撃～AIをツールから社員へ～日本初の組織モデルを大公開！ Zeptの挑戦を取材！AI博覧会Spring2026

2026年は、生成AIが「実験」から「実装」へと重心を移す転換点です。

企業の経営判断においてもAIバナンスや自律型AIを含むAX（AIトランスフォーメーション）がキーワードとなり、ROI（投資対効果）の実証が求められています。

この流れの中で、Zept合同会社は2026年4月7日に開催された「AI博覧会 Spring 2026」で、日本初となるAIエージェント4名の正社員採用事例と、組織改革によってROI1300%を実現するモデルを発表しました。

本記事では、同セッションの内容をもとに、企業がAI導入に失敗する理由と解決策を整理し、AX時代の経営モデルを解説します。

AI導入が失敗する3つの理由

多くの経営者が抱える悩みは

「AIを導入したのに現場で活用されない」

「結局どれくらい儲かるのか分からない」

といったものです。

Zeptが累計230社以上の支援と20社超のAI顧問業務で見てきた失敗企業には、共通する誤解がありました。

■ AIを魔法の杖だと思っている

AIはすべてを自動化する魔法ではありません。

戦略やプロセスが整っていなければ、AIは単なる「増幅器」に過ぎません。

■ 従業員目線で導入している

現場の効率化だけではROIは最大化されません。

経営全体の利益構造まで設計する必要があります。

■ 現状分析を行っていない

業務の時間・コストを可視化せずに導入すると、改善ポイントが不明確になります。

AIを社員として迎える──Zeptの組織モデル

失敗を繰り返さないためには、ツール導入ではなく組織モデルの再構築が必要です。

Zept合同会社は

「AIはツールではなく社員」

という新しい概念を提唱。

AIに役割・責任・個性を持たせ、組織の一員として定義し直しました。

正社員AI4名の採用事例とROI1300%

2026年4月、Zept合同会社は4名のAIエージェントを正社員として採用。

AI社員の導入により、

- 24時間365日稼働

- 属人化の排除

- 戦略業務への集中

を実現しました。

■ ROIシミュレーション



【現実的導入】

年間投資：72万円

創出時間：1,200時間

価値換算：240万円相当

ROI：300％



【構造改革】

年間投資：72万円

創出時間：4,800時間

価値換算：960万円相当

ROI：1,300％

月97時間創出：具体的な活用領域

AI活用により、従業員1人あたり月97時間の削減を実現。



● 文書・提案書の高速生成：月15時間削減

● コード雛形やマクロの作成：月15時間削減

● 画像・バナー制作：月12時間削減

● 議事録や要約の自動化：月10時間削減

● SEO／AIOリライト：月10時間削減

● データ整理・分類：月8時間削減

● メール・チャット返信：月7時間削減

● 業務マニュアル作成：月7時間削減

● 社内FAQのボット化：月7時間削減

● アイデア出し・構成支援：月6時間削減

経営者インタビュー：榎公志CEOの声

「AI導入は単なる技術導入ではなく、経営者の意志が問われる組織変革そのものです。私たちは2016年から230社以上と伴走し、現在は20社超の企業に外部CAIOとして勝算を提供しています。経営者が発する『で、なんぼ儲かるん？』という本音に対し、私たちは曖昧な回答をしません。現場で導入から定着までを徹底的に伴走し、利益率向上という具体的な数字で結果を出します。AIを増幅器として正しく使いこなし、組織モデルを刷新する企業と、現状に固執する企業の差は絶望的な差となるでしょう。AIをチームに迎え、共に次世代の成長を掴み取るかどうかが、企業の未来を決定づけます。」

イベント概要と次のアクション

本発表は以下イベントで実施されました。

- イベント名：AI博覧会 Spring 2026

- 日程：2026年4月7日

- 会場：東京国際フォーラム

- セッションID：1d-4

よくある質問（FAQ）

Q. AI社員とは？

A. 特定の役割を持つAIエージェントで、組織メンバーとして扱われます。

Q. ROI1300%の計算方法は？

A. 創出時間 × 時給換算により算出しています。

Q. AXとは？

A. AIを経営の中核に据える変革のことです。

まとめ

AI導入の成否はツールではなく、経営判断と組織設計にあります。

Zept合同会社の「AI社員モデル」は、ROI1300%という成果を示し、AX時代の新しい経営指針となります。

【企業のAI活用を伴走支援】現場で成果を出すAI研修・外部CAIOサービス】

本記事では、中小企業が直面するAI人材不足の課題に対し、なぜ「採用」ではなく「育成」が有効なのか、そして自社で人材を育て、定着させるための具体的な方法と成功事例を解説してきました。AI活用を成功させる鍵は、ツール導入そのものではなく、それを使う「人」の成長にあります。

生成AIは、ツールを導入するだけでは成果を出せません。

本当に大切なのは「使いこなす力」と「継続して改善する仕組み」を、組織として持つことです。

Zept合同会社では、全国150社・延べ11,000名以上の支援実績をもとに、

実務で成果を出すためのAI研修と、導入後も並走するAI顧問（CAIO）サービスを提供しています。

「AIを社内にどう浸透させるか」「どの業務から自動化すべきか」といった課題に対して、

貴社の業種・規模・目的に合わせた最適な支援を行います。

動画×ワークショップで体系的に学べるAI活用研修から、

月次ミーティングで課題を整理・改善していく顧問プランまで、現場で“成果を出すAI活用”をトータルでサポートします。

もし生成AIやChatGPT・Gemini・Copilotなどの活用にご関心がありましたら、

下記よりお気軽にご相談ください。

AI研修・顧問画像 _Zept合同会社

＜問い合わせ先＞

運営会社：Zept合同会社

所在地：〒670-0965 兵庫県姫路市東延末4丁目54-102

電話番号：079-240-8959（受付時間9：00～17：00）

担当：岸

メールアドレス：info@zept7.com

ホームページ：https://www.zept7.com(https://www.zept7.com)

関連リンク

- AI博覧会詳細

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1d-4/

- Zept公式サイト

https://www.zept7.com/

- CAIOサービス

https://zept7.com/service/lp/caio