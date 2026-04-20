5億1030万円落札のマグロ「ギネス世界記録(TM)認定!!!」

認定内容について

株式会社 喜代村詳細を見る :https://www.kiyomura.co.jp/news/guinnessworldrecords2026

寿司チェーン店「つきじ喜代村すしざんまい」を運営する株式会社喜代村（本社：東京都中央区）が、2026年1月5日の豊洲市場にて5億1030万円で落札した青森県大間産243kgの本マグロが、この度、「競りで競り落とされた最も高価なマグロ（The most expensive tuna fish sold at an auction）」としてギネス世界記録として認定されました。

弊社が年始の初セリで一番マグロを落札したのは、2020年以来、６年ぶり、通算１３度目となりました。（＊下記資料参照） ギネス世界記録の受賞は、2013年1月5日の築地市場の初セリにて1億5,540万円で落札した本マグロが、2017年6月に認定を受けて以来、２度目の受賞となります。

≪認定公式記録≫

１. 正式タイトル

〈英語〉Most expensive tuna fish sold at auction

〈日本語〉競りで競り落とされた最も高額なマグロ

２. 記録保持者

〈英語〉Sushizanmai of Kiyomura Corporation（Japan）

〈日本語〉すしざんまい（株式会社 喜代村）

３. 認定数値

〈日本語〉510,300,000 円

〈英 語〉＄3,254,277; ￡2,418,415; ユーロ2,776,931

４. 達成日

〈英 語〉5 January 2026

〈日本語〉2026 年1 月5 日

５. 本文（認定内容）

The most expensive tuna fish sold at an auction is a bluefin tuna sold at a price of JP \510,300,000 (＄3,254,277; ￡ 2,418,415; ユーロ2,776,931) to Sushizanmai of Kiyomura Corporation (Japan) at the annual first fish auction of the year at Toyosu Market in Koto, Tokyo, Japan, on 5 January 2026.It was caught in Oma, Aomori, Japan, and it weighed 243 kg (535 lb 11.52 oz).

ギネス世界記録(TM)認定式の様子

2026年1月5日初セリ当日の様子初セリ当日の解体ショーの様子

本日、2026年4月20日、14:00より築地場外市場の『すしざんまい本店』にて、弊社代表取締役社長の木村清にギネスワールドレコーズ公式認定員より認定証が、授与されました。この日は、2001年にすしざんまいの１号店である『すしざんまい本店』の開店日にあたり、節目の25周年とダブルの記念日となりました。

授与の会場となった『すしざんまい本店』には、2026ミス・インターナショナル日本代表に選出され、今秋の世界大会にも出場する八鍬みちるさんがお祝いに駆けつけ、木村社長に花束を贈呈。偶然、『すしざんまい本店』にご来店いただいていたお客様とともに、受賞を祝っていただきました。

なお本年、『すしざんまい』は、2001年4月に１号店である『すしざんまい本店』を築地場外市場に開店してから節目の25周年を迎えます。今後も多くのお客様に美味しいお寿司をお届けできるよう精進いたしますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

株式会社喜代村 代表取締役社長 木村 清コメント

ギネスワールドレコーズ公式認定員より認定証を受け取る木村社長2026ミス・インターナショナル日本代表八鍬みちるさんと木村社長

「今日はお集まりいただきありがとうございます。皆様のおかげで今年も良いマグロを買うことができました。一番良いマグロを買ったらギネス世界記録(TM)に認定されました。来年も再来年も、一番良い美味しいマグロを買って提供しますのでよろしくお願いいたします。」

株式会社喜代村は、 今後も、 お寿司を通して“世界平和”の実現を目指すとともに、日本の食文化・寿司文化を世界へ広める活動として

【1】 安心・安全な美味しいお寿司の提供

【2】 寿司職人の育成

【3】 世界の漁場、産地の漁業支援

【4】 自然環境及び水産資源の保護・保全活動

に努めてまいります。

株式会社喜代村

2001年4月、日本初の24時間・年中無休の店として築地場外市場に１号店「すしざんまい 本店」をオープン。以降、関東を中心に出店を重ね、現在、全国に44店舗を展開中。

2026年の豊洲市場の初競りでは、大間産243kgの本マグロを史上最高値となる5億1,030万円で落札し、2019年の当社落札価格3億3,360万円の記録を更新しました。今後も、自慢の本まぐろをはじめ、つねに新鮮で美味しいお寿司を手頃な価格で提供し、お寿司を通じて世界中の人々の幸せに寄り添っていきます。

【公式HP：https://www.kiyomura.co.jp/】