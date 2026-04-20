UEサン・アンドレウ スペインサッカーリーグ３部昇格決定

株式会社タイカ

株式会社タイカ(東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大登)が2024年11月に経営権を取得したスペインサッカーリーグ所属の UE サン・アンドレウが、2025-2026シーズンのセグンダRFEF（４部リーグ）において優勝を決め、プリメーラRFEF（３部リーグ）への昇格が決定したことをお知らせいたします。

優勝の背景

UEサン・アンドレウが所属する４部リーグ グループ３には、FCバルセロナ、ジローナFC、バレンシアCF、RCDエスパニョールといったトップリーグクラブのサテライトチームも所属する非常にレベルが高いグループです。

昨シーズンのUEサン・アンドレウは攻撃に特化し守備面に課題が残るチームであったため、かつて当クラブを指揮し２部昇格直前までチームを引っ張ったナチョ・ゴンザレス監督に"勝てるチーム"への変革を託しました。

今シーズンは黒星スタートで始まり成績が伸び悩む時期もありましたが、監督・選手・スタッフを信頼し続け冬移籍でも素晴らしい選手を獲得したことにより、シーズンが進むごとに勢いを加速させ、攻守にバランスの取れたチーム力を発揮。特に12月以降は９連勝を含む15勝１敗３分という驚異的な戦いぶりを見せつけ、重要な直接対決でも勝点を着実に積み重ねることで、他クラブを引き離し優勝を決めました。堅守を基盤としながらも、試合終盤まで攻撃の手を緩めないスタイルは、多くのサポーターの支持を集め、ホーム・アウェイ問わず高いパフォーマンスを維持しました。

来期は３部リーグという更にレベルの高いリーグで、２部昇格を目指す戦いが始まります。日本人選手も加入し、若く才能あふれる選手たちが世界最高峰の１つであるスペインリーグで挑戦するUEサン・アンドレウへのご声援を是非よろしくお願いいたします。

経営権取得からの歩み

当社は、100年以上の伝統を持ち、地元カタルーニャで熱烈なファンに支持されるUEサン・アンドレウと「自分たちが持っていない価値をお互いに持っている」ことから2024年８月に協賛契約を締結し、同11月に経営権を取得しました。

経営権取得以降は、クラブの競技力向上のみならず、ブランド価値の向上および国際的な発信力の強化に取り組んでまいりました。

具体的には、

・俳優 眞嶋優さんのアンバサダー就任による日本とスペインをつなぐ発信強化

・クラブ史上初となる日本人選手の加入決定による競技面・文化面での新たな価値創出

・公式情報発信の強化およびファンコミュニティの拡大

など、多面的な施策を展開してまいりました。

これらの取り組みが、クラブの一体感や競技環境の向上につながり、今シーズンの結果に結実したものと考えております。

今後の展望

今回の優勝は通過点であり、来シーズンはプリメーラRFEF（３部リーグ）で戦い、ラ・リーガ１部・２部への昇格・定着を目指してまいります。

当社は、スタジアム設備・練習場の修繕などサッカー面以外でも地域のため、クラブのためになることに取り組んでまいりました。今後も、UEサン・アンドレウを通じて、日本とスペインの架け橋となるスポーツビジネスの発展に取り組むとともに、地域社会に根ざしたクラブ運営を推進してまいります。

【UEサン・アンドレウについて】

UEサン・アンドレウ（Unio Esportiva Sant Andreu S.A.D.）は、1909年にスペインのカタルーニャ地方、バルセロナにあるサン・アンドレウ・デ・パロマールで設立されました。同クラブは現在、スペインサッカーリーグ４部に所属し、これまでにフェデレーションカップ優勝（2013年）、カタルーニャカップ優勝（2008年、2019年）など、数々の素晴らしい成果を収めています。スペインサッカーにおいても歴史のあるクラブであり、２部リーグ（ラ・リーガ セグンダ・ディビジョン）でも11シーズン戦ったことがあります。

チームカラーはカタルーニャの旗「セニェーラ」を象徴する黄色と赤色です。クラブは地元地域における強いアイデンティティーであると同時に、そのルーツ・歴史に対する深い誇りで知られています。

また、クラブの中核をなす価値観として、反人種差別や社会的に弱い立場にある人々との連帯が含まれています。

ＨＰ：https://uesantandreu.jp/

Ｘ：https://x.com/uesantandreu_jp

YouTube：https://youtube.com/@santandreujp?si=LAd1o4NNlgqLF4mM

(C)UE SANT ANDREU

【当社会社概要】



会社名 株式会社タイカ

所在地 東京都中央区京橋1-1-1 八重洲ダイビル11階

代表者 代表取締役社長 鈴木 大登

設立 2006年6月1日（創業 1948年）

資本金 1億円

事業内容 ・多機能素材「αGEL（アルファゲル）」の

開発・製造・販売

・介護・福祉用品「αPLA（アルファプラ）」の

開発・製造・販売

・曲面印刷技術「CUBIC（キュービック）」関連の

開発・製造・販売・技術供与

・飲食店の経営・企画・コンサルティング

URL https://taica.co.jp