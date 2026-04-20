◆音色を“見て選ぶ” 新しい音楽・音設計へ◆ 音を可視化し類似音を直感的に探索できる新技術 〜関西大学の学生が、国際カンファレンス「ADC 2026」（6月・秋葉原）で発表〜

◆音色を“見て選ぶ” 新しい音楽・音設計へ◆ 音を可視化し類似音を直感的に探索できる新技術 〜関西大学の学生が、国際カンファレンス「ADC 2026」（6月・秋葉原）で発表〜