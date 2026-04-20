CommerceXホールディングス株式会社、経営体制強化に向け 3名の執行役員就任を発表

CommerceXホールディングス株式会社

「新しいコマースのあたりまえを作る」をビジョンに掲げるCommerceXホールディングス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平、以下「CommerceX HD」）は、2026年4月1日付で、北山綾真、本間和章、伊藤雪之丞の3名を執行役員に任命したことをお知らせいたします。

今回の体制強化により、事業基盤の構造化・AI活用による業務変革、人材戦略の高度化、およびグループ横断の営業推進を担う専門人材を執行役員として迎え、グループ全体の成長をさらに加速させてまいります。

■ 経営体制強化の背景

CommerceX HDは、M&Aとテクノロジーの両輪でリテールDXを推進するホールディングスとして、設立以来急速に事業領域を拡大してきました。グループ会社の増加と多角化する事業を支えるためには、経営インフラの整備とスピードある意思決定が不可欠です。

今回の体制強化では、「事業基盤の仕組み化・AI化」「組織・人事基盤の構築」「グループ営業力の強化」の3つの軸を強化することで、CommerceXグループがより再現性高く成長し続けられる経営基盤を確立します。

■ 新任執行役員

氏名：北山 綾真（きたやま りょうま）

役割：執行役員（事業基盤の構造化・AI活用による業務変革）

就任日：2026年4月1日

氏名：本間 和章（ほんま かずあき）

役割：執行役員 CHRO（Chief Human Resources Officer）

就任日：2026年4月1日

氏名：伊藤 雪之丞（いとう ゆきのじょう）

役割：執行役員（グループ横断営業推進）

就任日：2026年4月1日

■ 北山 綾真 プロフィール

事業基盤の構造化およびAI活用による業務変革を推進

2012年4月

大和証券株式会社 入社

2017年10月

アマゾンジャパン合同会社 セラーサービス事業本部 入社

2020年

同社 ライフ＆レジャー事業部 新規セラー開拓チーム マネージャー

2021年

同社 ライフ＆レジャー事業部 既存セラーマネジメント組織 統括

2026年4月

CommerceXホールディングス株式会社 執行役員 就任（現任）

■ 北山 綾真 就任コメント

この度、CommerceXホールディングス株式会社の執行役員に就任いたしました北山綾真です。

アマゾンジャパンにおいて、新規事業の立ち上げから既存事業の成長戦略まで、EC領域における事業推進と組織マネジメントに携わってまいりました。

これまでの経験を活かし、ホールディングス全体を横断した業務の構造化・標準化・仕組化を推進し、再現性のある事業基盤の構築を進めてまいります。さらに、これらの基盤を前提としたAI活用を通じて、事業成長を加速させる新たな価値創出を実現してまいります。

CommerceXHoldingsが持続的に成長し続けるための成長基盤を確立すべく、全力で取り組んでまいります。引き続きご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■ 本間 和章 プロフィール

組織・人事戦略の構築を担い、事業成長の経営ドライバーとして機能

2007年

JT飲料グループ 株式会社ジャパンビバレッジ 入社

2015年

株式会社ビズリーチ 入社

2017年

株式会社アプリ（株式会社ダイブ）入社

2017年

同子会社アプリキュアケアクルー転籍 新規事業責任者

2018年

個人事業Nijugo スタート 人事戦略コンサルタント事業スタート

2018年

PMC株式会社 HR事業 兼 管理本部長

2020年

株式会社アクト 管理本部人事課責任者

2023年

株式会社コミット 管理本部人事課責任者

2025年

ハーベスト株式会社 人事・採用チーム（新卒・中途・外国人・障がい者採用統括責任者）

2026年4月

CommerceXホールディングス株式会社 執行役員CHRO 就任（現任）

■ 本間 和章 就任コメント

このたび、CommerceXホールディングス株式会社の執行役員CHROに就任いたしました。

当社は現在、事業拡大とともに組織の進化が求められるフェーズにあります。このタイミングにおいて人事は単なる管理機能ではなく、事業成長を加速させる「経営ドライバー」であると捉えています。

今後は、採用・育成・評価・組織開発を分断せず一体で設計し、事業戦略と直結した人事基盤を構築してまいります。また、急成長環境においても再現性高く成果を生み出せる組織づくりを推進し、個と組織の両面から競争力を最大化していきます。

「人が成長することで事業が伸び、事業が伸びることでさらに人が成長する」──その好循環を生み出すことこそが、私の役割であると考えております。CommerceXグループのさらなる成長と企業価値向上に向け、全力で取り組んでまいります。

■ 伊藤 雪之丞 プロフィール

グループ横断の法人営業を統括し、収益拡大と顧客基盤の強化を牽引

2013年 通信系コンサルティング会社 入社

在籍中に全国販売実績日本一を達成

2016年 独立

フリーランスとして活動しながら複数のベンチャーの創業・事業立ち上げに従事

2023年 株式会社スリーピース参画

サプリメント「VITAS」においてプロ野球を活用したマーケティング・リテール開拓を推進。

プロ野球IPを活用した製品の開発・プロ野球選手を活用したCM制作等を手掛け、

リテールの開拓、推進においては大手スポーツ量販店でのカテゴリー販売実績を2位まで拡大

2026年4月 CommerceX ホールディングス株式会社 執行役員 就任（現任）

■ 伊藤 雪之丞 就任コメント

この度、CommerceX ホールディングス株式会社の執行役員に就任いたしました伊藤雪之丞です。

通信業界での営業経験を起点に、複数の事業立ち上げ、そしてプロ野球というコンテンツを活用したマーケティングまで、業種・規模を問わず「ゼロから売上を作る」ことを一貫して追い求めてきました。

これまで培ってきた営業力・マーケティング知見・多業種にわたるネットワークを最大限に活かし、CommerceX ホールディングスグループ全体の事業成長を力強く牽引してまいります。

引き続きご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■ CommerceXホールディングス株式会社 代表取締役 佐藤秀平のコメント

この度、北山・本間・伊藤の3名が執行役員に就任したことを、心から嬉しく思います。

CommerceX HDは現在、M&Aによるグループ拡大と、テクノロジーを活用した事業基盤の整備を同時に推進する重要なフェーズにあります。北山が担う「業務の仕組み化・AI活用」は、グループ全体の再現性ある成長を支える根幹となります。本間が担う人事・組織戦略は、優秀な人材が最大限に活躍できる環境を整え、我々の成長スピードをさらに高めてくれるものと確信しています。そして伊藤が担う営業統括は、グループ各社の強みを束ね、顧客へ届ける力を飛躍的に高める重要な役割です。

3名とも私と長年交友を深めていたメンバーなので、そういった優秀なメンバーがCommerceXのビジョンに共感し、幹部として加わってくれることを嬉しく思っています。

「新しいコマースのあたりまえを作る」というビジョンの実現に向け、この3名の力を得て、CommerceXグループはさらなる高みへと歩みを進めてまいります。

■ CommerceXホールディングスについて

CommerceXホールディングスは、自ら事業を運営してきた現場の知見を起点に、テクノロジーによってリテールの成長を再現可能にするDXインフラ企業グループです。

グループ会社である株式会社RECOREは、クラウド基幹システム「RECORE」を450社以上の小売・リユース事業者に提供し、オムニチャネル・OMOの民主化およびリテールDXを支援しています。また、株式会社そばには、Amazonプラチナム・パートナー・エージェンシーとして認定され、累計1,000社を超える企業のEC・Amazon事業支援実績を有しています。

これらの事業運営を通じて得た現場知見を活かし、CommerceX HDではこれまでにM&Aを9件以上実行。M&A後のPMI・事業再設計を通じて、売上を最大10倍以上に成長させた実績を有しています。

今後は、こうした実績と再現性を土台に、M&Aとテクノロジーを掛け合わせたロールアップ戦略をさらに加速させ、新品・中古、店舗・ECといった業態を問わず成長を実現できる組織の構築を目指していきます。

なお、CommerceXホールディングスはIPOを重要な経営目標の一つとして掲げ、上場を見据えたガバナンス・管理体制の整備も着実に進めています。

■ 会社概要

会社名：CommerceXホールディングス株式会社

代表者：佐藤 秀平

事業内容：M&Aによるブランドグロース、基幹システム「RECORE」の開発提供、ECコンサルティング

設立：2025年10月1日

本社：大阪府吹田市豊津町9-22-7F

東京支社：東京都港区赤坂2-11-1 DeLCCS溜池山王8F

福岡支社：福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター6F

URL：https://commercex.co.jp/

■ お問い合わせ先

CommerceXホールディングス株式会社 広報担当

Email：info@commercex.co.jp

Tel：06-6170-5121