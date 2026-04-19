怪異をさがせ！SNSでぬい活配信『ぬいこわ ヌイグルミノコワイハナシ』(湖西晶)が、コミックDAYSで4月19日より連載配信スタート！
株式会社講談社
SNSでバズりたい！ぬい活でバズるためにはこれしかない！とやり始めたオカルト配信。配信者ヒカリにだけ見えない「怪異」をさがしてみつけてコメントを入れてね。『意味がわかるとコワイ4コマ』の作者が贈るカワコワホラー！
SNSでバズりたい！ぬい活でバズるためにはこれしかない！とやり始めたオカルト配信。配信者ヒカリにだけ見えない「怪異」をさがしてみつけてコメントを入れてね。『意味がわかるとコワイ4コマ』の作者が贈るカワコワホラー！
第1話は常に無料公開。隔週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/12207421983463034029/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
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