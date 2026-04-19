怪異をさがせ！SNSでぬい活配信『ぬいこわ　ヌイグルミノコワイハナシ』(湖西晶)が、コミックDAYSで4月19日より連載配信スタート！

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株式会社講談社


SNSでバズりたい！ぬい活でバズるためにはこれしかない！とやり始めたオカルト配信。配信者ヒカリにだけ見えない「怪異」をさがしてみつけてコメントを入れてね。『意味がわかるとコワイ4コマ』の作者が贈るカワコワホラー！

第1話は常に無料公開。隔週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。

【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/12207421983463034029/first_episode

コミックDAYS ウェブサイト
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