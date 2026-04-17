羽アリ発生のピークは目前！お住まいの地域のシロアリ被害がひと目でわかる『シロアリ発生指数』を2026年も更新開始

シェアリングテクノロジー株式会社

暮らしのお困りごとを解決する総合プラットフォーム『生活110番』を展開するシェアリングテクノロジー株式会社（本社:愛知県名古屋市中村区、代表取締役 CEO:片山 善隆、以下当社）は、運営するシロアリ駆除業者マッチングサービス「シロアリ110番」において、『シロアリ発生指数』の公開を開始しました。

当社は全国のシロアリに関する10万件以上のご相談データを保有し、全国にわたるシロアリの動向をほぼリアルタイムに把握できることから、注意喚起のため『シロアリ発生指数』を公表しています。

■今年も公開！シロアリ発生情報提供サービス『シロアリ発生指数』

2023年、日本初※のシロアリ発生情報サービスとして全国のシロアリの発生状況がほぼリアルタイムでわかる『シロアリ発生指数』をリリースしました。

4年目の今年も4月17日（金）より『2026年版シロアリ発生指数』の公開を開始しました。

※2023年4月4日時点での当社調べに基づき、シロアリ情報提供サイトにおいて「直近のシロアリ発生数を数値化して公開・更新するサービス」が【日本初】として表示しているものです。

シロアリ発生指数はこちら（https://www.sharing-tech.co.jp/shiroari/report/）

『シロアリ発生指数』は、当社に寄せられた全国のシロアリ被害に関するデータをもとに、各都道府県別の最新のシロアリ発生状況を指数化したものです。

シロアリの活動が活発になる4月～8月は常に最新情報に更新し、お住まいの地域ごとの『シロアリのイマ』を提供します。

※2026年4月17日～8月31日の期間、毎週月曜日～金曜日11:00更新

凡例は下表のとおりで、お住まいの地域の指数が25以上の場合は、シロアリ被害のお問い合わせが相次いで発生している状況です。

■シロアリのお問い合わせのピークは年に2回

シロアリは普段、地中や木材の中など人目につかない場所に潜んでいます。

そのため、羽アリになって一斉に飛び立つ「群飛（ぐんぴ）」をおこなう時期にお問い合わせが急増します。

そんなお問い合わせのピークは年に2回あります。

2025年の当社では、5月の中旬と6月の中旬にピークが訪れました。

下の2枚の画像は、5月20日と6月20日に公開したシロアリ発生指数の色分けマップです。

5月20日は九州を除く全国で、6月20日は四国・九州で指数が高くなっていることがわかります。

5月20日の指数データによる色分け6月20日の指数データによる色分け■ピークが2回あるのはシロアリの種類が異なるため

なぜお問い合わせのピークの時期と地域が上記のように分かれているのでしょうか。

それは、日本で多くの被害をもたらすシロアリが2種類いるためです。

1つはヤマトシロアリ、もう1つはイエシロアリです。

ヤマトシロアリは4月～5月の雨上がりの午前中に群飛しやすいです。

そのため、5月20日のピークはヤマトシロアリの群飛の可能性が高いです。

イエシロアリは6月～7月の蒸し暑い夜間に群飛しやすいです。

加えて、イエシロアリは関東から西の温暖な海岸沿いに多く分布しています。

そのため、6月20日のピークはイエシロアリの群飛の可能性が高いです。

それぞれの羽アリの特徴を表にまとめました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15832/table/242_1_7959e4f36293153ed45902491266a9fd.jpg?v=202604170851 ]

もしも4月～7月に自宅で羽アリが群飛している光景を目にした場合、自宅か、もしくは近所で大量のシロアリが発生している可能性があります。

羽アリが群飛するのは、群れの規模が大きくなり、その一部が別の場所に飛んで新たな群れを作るためです。

もしも羽アリの発生源が自宅なら、すでにシロアリ被害に遭っている可能性が高いため早急にシロアリ駆除をするべきです。

羽アリの駆除方法はシロアリ110番の記事にて詳しく解説しています。

https://www.sharing-tech.co.jp/shiroari/haneari-kujo/

■クロアリの羽アリとの見分け方

シロアリだけでなく、クロアリも羽アリとなって飛びます。

どちらも「アリ」と名が付きますが、シロアリはゴキブリの仲間ということもあり、羽アリの外見も異なります。

シロアリとクロアリの羽アリの特徴もまとめました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15832/table/242_2_4dbd4d02e2d1fcd1cadfbf9c5daedfba.jpg?v=202604170851 ]

クロアリはシロアリとは違い建物の木材を食べないため、大きな被害はめったに与えません。

しかし食品や電化製品にまぎれこんだり、見かけたら嫌悪感を覚えたりすることがあるため、必要ならクロアリの駆除も考えなければいけません。

羽アリを見分ける方法についてもシロアリ110番の記事にて詳しく解説しています。

https://www.sharing-tech.co.jp/shiroari/haneari-features/

■関連サイトについて

シロアリ110番：https://www.sharing-tech.co.jp/shiroari/

シロアリ調査・見積り無料※1！シロアリ駆除・予防・対策ならシロアリ110番へ。日本全国対応｜東証上場会社運営！平米あたり1,200円（税込1,320円）※2にてシロアリ駆除・シロアリ対策を追加料金なしで施工。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

※2 66平方メートル 以下のご依頼は一律88,000円（税込）となります。対応エリア・加盟店により記載価格で対応できない場合がございます。

■『生活110番』について

暮らしのお困りごとに関する150以上のジャンルを取り扱い、ユーザーにとって最適な専門提供者を全国7,300社以上※のなかからマッチングする総合プラットフォームサイトです。

生活110番：https://www.seikatsu110.jp/

※2026年4月17日時点

■会社概要

会社名 ：シェアリングテクノロジー株式会社

所在地 ：〒450-6319 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋19F

代表取締役 CEO： 片山 善隆

設 立 ：2006年11月24日

資本金 ：7億1,641万円 ※2025年12月末時点

コーポレートサイト：https://www.sharing-tech.co.jp/

会社名 ：アズサポート株式会社

所在地 ：〒450-6319 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋19F

代表取締役： 片山 善隆

設 立 ：2013年5月

コーポレートサイト：https://az-support.co.jp/