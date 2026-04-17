サプライチェーンカンファレンス「SFX′26」全プログラム決定

株式会社Spectee

製造業向けにサプライチェーンリスク管理サービスを提供する株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO 村上 建治郎、以下「Spectee」）は、サプライチェーンの未来とレジリエンス（強靭化）をテーマにした大規模カンファレンス「Supply Chain Future Experience 2026（以下、SFX'26）」の全セッション内容およびタイムテーブルが決定したことをお知らせします。

SFX'26は、2026年4月24日（金）にリアルとオンラインのハイブリッド形式で開催されます。昨年は1,200名以上が参加した国内最大級のサプライチェーンカンファレンス。第3回となる今回は、シリーズ初のリアル会場を設置し、登壇者・参加者が直接語り合える交流会も実施します。

サッカー解説者の松木安太郎氏をはじめ、製造業・SCM・BCP・地政学リスクの第一線で活躍するトップランナー7名が登壇。全5セッション・ピッチ・プレゼンテーションの実施が決定しました。

お申込みURL：https://supplychain-x.com/(https://supplychain-x.com/)

■ タイムテーブル（全プログラム）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16808/table/323_1_295fe68b6bb092f1a347b4735c087cce.jpg?v=202604171251 ]

■ 注目セッション

【リアル会場限定スペシャル講演】SESSION 3 15:05～15:45

「W杯直前！サッカーに学ぶ、逆境に強いチームのつくり方 ～リスクに立ち向かうリーダーシップ～」

・スペシャルスピーカー：松木 安太郎 氏（サッカー解説者・サッカー元日本代表）

常に状況が変化し、一瞬の判断が勝敗を分けるサッカーは、地政学リスクや自然災害が頻発するVUCAの時代を生き抜くサプライチェーンマネジメントと通じるものがあります。元サッカー日本代表として数々の激戦を経験し、監督としてJリーグ2年連続優勝も果たした松木 安太郎氏が、「チームマネジメント」と「逆境に立ち向かうリーダーシップ」について語ります。会場限定・ここでしか聞けないスペシャルトークです。

【基調講演】SESSION 5 17:25～17:50

「サプライチェーン・レジリエンスの本質 ～いま、何から始めるべきか～」

・登壇：小野塚 征志 氏（ローランド・ベルガー パートナー）

サプライチェーン・ロジスティクス分野の第一人者であるローランド・ベルガーの小野塚 征志氏が、複雑化・不確実化する時代において「企業が今まさに取り組むべきサプライチェーン強靭化の本質」を論じる基調講演です。経済産業省や国土交通省の委員も歴任してきた同氏の提言は、製造業・物流業の経営層にとって必聴の内容となります。

SESSION 1 13:35～14:15

「競争優位を確立する戦略的サプライチェーン強靭化」

・登壇：坂口 孝則 氏（未来調達研究所株式会社 経営コンサルタント）× 村上 建治郎（Spectee代表取締役 CEO）

調達・購買の専門家として100冊以上の著書を持つ坂口 孝則氏と、Spectee代表取締役 CEO 村上 建治郎が、競争優位につながるサプライチェーン強靭化の実践戦略を徹底議論。コスト削減・調達リスク・サプライヤー管理のリアルな課題から未来への戦略まで、幅広い視点でお届けします。

■ SFX’26 開催概要

イベント名：Supply Chain Future Experience 2026（SFX’26）

テーマ：未来志向のサプライチェーンレジリエンス

開催日時：2026年4月24日（金） 13:30～19:00（※開場：12:30～、18:00より現地にて交流会）

開催形式：ハイブリッド開催

【リアル会場】Dragon Gate（渋谷パルコDGビル 受付10F）

※「DGビル」は渋谷パルコとは別のオフィス棟です。パルコ店舗入口から入ってもDGビルには行けませんのでご注意ください。

【オンライン会場】YouTube Live(お申込み後のメールにて視聴用URLをご案内いたします。)

※事前お申込みでアーカイブ配信をご視聴いただけます。

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社Spectee

詳細・お申し込みサイト：https://supplychain-x.com/

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域においてAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星、自動車プローブデータなど多様なデータを活用し、世界中で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析しています。

防災・BCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、2024年7月には契約数1,000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp