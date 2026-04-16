『yoshikitty』が、ねんどろいどに仲間入り！あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど yoshikitty』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ねんどろいど yoshikitty(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200799&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ねんどろいど yoshikitty
【製品情報】
□参考価格：6,100円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：トイテックD.T.C
制作協力：ねんどろん
X JAPAN/THE LAST ROCKSTARSのYOSHIKIと(株)サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」のコラボレーションによって誕生したキャラクター「yoshikitty」が、“ねんどろいど”になって登場！
・表情パーツ：「いつもの顔」
・オプションパーツ：「薔薇」ほか
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●ねんどろいど yoshikitty(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200799&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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【今回ご紹介した製品を含む、『サンリオ』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=1531&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)