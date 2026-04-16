『yoshikitty』が、ねんどろいどに仲間入り！あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど yoshikitty』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ねんどろいど yoshikitty(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200799&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ねんどろいど yoshikitty




【製品情報】


□参考価格：6,100円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：トイテックD.T.C


制作協力：ねんどろん










X JAPAN/THE LAST ROCKSTARSのYOSHIKIと(株)サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」のコラボレーションによって誕生したキャラクター「yoshikitty」が、“ねんどろいど”になって登場！



・表情パーツ：「いつもの顔」


・オプションパーツ：「薔薇」ほか



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●ねんどろいど yoshikitty(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200799&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『サンリオ』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=1531&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




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【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)