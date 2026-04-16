楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『Five／嵐』『セレナーデ／なとり』『Honto／sumika 』『Again／Mr.Children』のバンドスコアが発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『Five／嵐（バンドスコア）[LBS2672]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2672
＜楽譜概要＞
「Five／嵐」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
2026年3月リリース デジタルシングル
キー：F
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2&Perc./ E.G.1/ E.G.2&A.G./ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347165/images/bodyimage1】
『セレナーデ／なとり（バンドスコア）[LBS2673]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2673
＜楽譜概要＞
「セレナーデ／なとり」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ「【推しの子】」第3期エンディングテーマ
キー：C#m～
パート：Vo.&Cho./ E.Piano1/ E.Piano2/ Key./ E.G.&A.G./ Synth.Bass(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347165/images/bodyimage2】
『Honto／sumika （バンドスコア）[LBS2674]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2674
＜楽譜概要＞
「Honto／sumika 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
『 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 』主題歌
キー：B(フラット)～
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key.1/ Key.2/ E.G.1/ A.G.(Capo: 3F)/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2026年4月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347165/images/bodyimage3】
『Again／Mr.Children （バンドスコア）[LBS2675]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2675
＜楽譜概要＞
「Again／Mr.Children 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key.1/ Key.2/ E.G.(Capo: 3F)/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・24ページ
【発売日】2026年4月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347165/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『Five／嵐（バンドスコア）[LBS2672]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2672
＜楽譜概要＞
「Five／嵐」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
2026年3月リリース デジタルシングル
キー：F
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2&Perc./ E.G.1/ E.G.2&A.G./ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347165/images/bodyimage1】
『セレナーデ／なとり（バンドスコア）[LBS2673]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2673
＜楽譜概要＞
「セレナーデ／なとり」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ「【推しの子】」第3期エンディングテーマ
キー：C#m～
パート：Vo.&Cho./ E.Piano1/ E.Piano2/ Key./ E.G.&A.G./ Synth.Bass(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347165/images/bodyimage2】
『Honto／sumika （バンドスコア）[LBS2674]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2674
＜楽譜概要＞
「Honto／sumika 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
『 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 』主題歌
キー：B(フラット)～
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key.1/ Key.2/ E.G.1/ A.G.(Capo: 3F)/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2026年4月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347165/images/bodyimage3】
『Again／Mr.Children （バンドスコア）[LBS2675]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2675
＜楽譜概要＞
「Again／Mr.Children 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
キー：Gm
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key.1/ Key.2/ E.G.(Capo: 3F)/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・24ページ
【発売日】2026年4月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347165/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
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