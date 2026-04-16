株式会社AIアバター、フジテレビ番組「指原千夏」へ技術協力

AI AVATAR PTE.LTD.

株式会社AIアバター（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤一郎）は、フジテレビ（関東ローカル）にて放送予定の番組「指原千夏」に対し、技術協力を行うことをお知らせいたします。

番組概要

- 番組名：指原千夏- 放送局：フジテレビ（関東ローカル）- 放送枠：毎週土曜 24:45～25:15（30分）- 初回放映：2026年4月18日(土)

本番組は、バラエティー界で活躍する若槻千夏と指原莉乃が初めてタッグを組む、本音トークバラエティーです。最大の特徴は、両者のデータをもとに生成されたAIアバター「指原千夏」の存在にあります。このAIアバターは、インターネット上の視聴者の声や世間的なイメージを独自に分析し、MCの2人やゲストに対して、忖度のない鋭い質問を投げかけていきます。

番組では毎回、名店の個室にゲストを迎え、まるで密談のような特別な空間の中でトークを展開します。AIによる「自分たちに似ていると思うタレントは誰か」といった問いをきっかけに、芸能界におけるポジションについての率直な本音が語られるほか、「本当はどのような人物なのか」といった核心に迫る分析も行われます。個室というプライベートな環境だからこそ引き出される、ここでしか聞くことのできないエピソードが満載の内容となっています。

出演者プロフィール

指原莉乃

1992年11月21日生まれ、大分県出身。AKBグループ時代には総選挙で4度女王の座に輝き、2019年4月にHKT48を卒業。現在は多数のバラエティ番組で活躍するほか、アイドルグループ「=LOVE（イコールラブ）」「≠ME（ノットイコールミー）」のプロデューサーとしても知られる。

若槻千夏

1984年5月28日生まれ、埼玉県出身。グラビアアイドル・タレントとして2002年にデビュー。ヘアーカラーリング・アワード2005タレント部門など受賞歴多数。2児の母としても知られ、2018年には知育絵本を出版するなど幅広く活動中。

技術協力の概要

株式会社AIアバターは、同番組に対しAIアバター技術の提供という形で技術協力を行います。

当社が開発・提供する会話型AIアバター技術は、マルチモーダル技術（テキスト・声・表情）を活用した"寄り添うAI"として、医療・教育分野をはじめ様々な領域での活用が進んでいます。今回、エンターテインメント分野においても技術協力という形で貢献できることを大変光栄に思っております。

株式会社AIアバターについて

株式会社AIアバターは、感情を理解する会話型アプリ「AI AVATAR」の開発・提供を中心に、マルチモーダル技術を活かした"寄り添うAI"の社会実装を手がけています。2022年に日本でのAIアバター事業をスタートし、医療・教育分野への展開や他社との協業も推進しています。

会社概要

会社名：株式会社AIアバター

代表者名：加藤一郎

URL：https://jp.aiavatar.fun/

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 パシフィックセンチュリー丸の内20階

事業内容：AIを活用したコンシューマプロダクトの開発/運用/販売