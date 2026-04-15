日本各地で行列が途切れない人気のジョンナンミミョンガ。この春も新宿でPOPUP開催予定 韓国のオモニの手仕事による「グルテンフリー×スイーツ野菜」のやさしい味わいをお楽しみください！

【催事スケジュール】

株式会社ハルコジョンナンミミョンガ 野菜スイーツパン (画像はイメージです)

■新宿高島屋

新宿高島屋開店30周年記念「春の美味コレクション」内にて出店！

「むにぐるめ・ゆうとグルメ・はらぺこグルメ日記」による話題のグルメフェスと同時開催 ️

期間：2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝）

📍会場：新宿高島屋 11階 催会場

🕐営業時間：10:30～19:30

※4月22日は18時・最終日は19時閉場

■京王百貨店新宿店 ※事前受注も受付中！

「スイーツ＆パン博」に出店！

期間：2026年4月24日（金）～5月6日（水）

📍会場：京王百貨店新宿店 7階

🕐営業時間：10:00～20:00

※4月30日は午後6時・最終日は17時閉場

＼事前予約受付中／

列に並ばず受け取れる、新宿店受取り！

【Keioスイーツ＆パン博】で話題のジョンナンミミョンガ野菜スイーツパン（11種類セット）🍠

野菜のやさしい甘みを活かした、見た目も楽しいヘルシーパンの詰め合わせ。

いろいろな味を少しずつ楽しめる贅沢セットです♪

数量限定なのでお早めにご予約を

https://shop.keionet.com/goods/index.html?ggcd=SAIJ-122001&sj=sd(https://shop.keionet.com/goods/index.html?ggcd=SAIJ-122001&sj=sd)

TVメディアや「skipdo」で紹介、ジョンナンミミョンガは日韓で人気拡大中

新宿高島屋POP UP催事売り場情報 11F京王百貨店 新宿店 POP UP催事売り場情報 7F

韓国のYouTubeチャンネル「skipdoのタラヘボレイ」で紹介されたスイーツブランド「ジョンナンミミョンガ」が、韓国・日本の両国で引き続き注目を集めている。野菜や果物そっくりの見た目とやさしい甘さが特徴で、韓国ではSNSを中心に幅広い層に人気が定着。今回の動画ではK-POPアイドルが試食紹介をしたことで話題が加速しています。さらに日本でもポップアップなどを通じて認知が広がり、可愛らしいビジュアルとヘルシーさが支持され人気が拡大中です。

YouTubeチャンネル「skipdo」配信ので放送されました『めざましテレビ』『アッコにおまかせ！』や『ひるおび！』、『THE TIME』等での紹介の様子

ジョンナンミミョンガの野菜スイーツパンは、話題性の高さからこれまで数多くのメディアに取り上げられてきました。日本テレビ報道局のWEBサイト「日テレNEWS NNN」をはじめ、テレビ番組『めざましテレビ』『ひるおび！』『ワールドビジネスサテライト』『THE TIME』などでも紹介され、現在も多くのメディアから取材が相次いでいます。

韓国で定番人気、世界に広がるジョンナンミパンの魅力

ジョンナンミミョンガ BOXパッケージ

ジョンナンミパンは、韓国国内の常設店舗や各地のポップアップ会場において、常に高い人気を誇っています。ヘルシーで奥行きのある味わいに加え、本物の野菜と見間違えるほど鮮やかで印象的なビジュアルが注目を集め、連日多くのお客様で賑わいを見せています。SNSでも大きな反響を呼び、ブームにとどまらず、韓国では定番の人気商品として定着しています。

さらにその人気は日本国内にとどまらず、フィリピンやアメリカなど海外にも広がっています。江原道・江陵にオープンした2号店も好調に推移しており、テレビ出演やポップアップイベントでの話題性も相まって、ジョンナンミパンは世界各地で支持を広げています。

グルテンフリーで楽しむヘルシー野菜スイーツパン

もち米粉を使用したグルテンフリー（パイナップルを除く）

オモニの手仕事が生む、やさしい味

1986年創業の韓国伝統餅専門店。韓国産の農作物を使用した野菜パンは、小麦粉を使わず、もち米で仕上げたもちもちとした食感が特徴です。見た目の可愛らしさに加え、やさしい味わいの野菜餡をお楽しみいただけます。

・地元で収穫された特産農作物を豊富に使用

・野菜そっくりの形や表情は、ひとつひとつ手作業で丁寧に仕上げられたもの

・「大切な家族に食べてもらいたい」というオモニの想いを込めて製造しています

全国でポップアップ続々開催！次はあなたの街へ

2026年、全国でPOPUP開催予定

日本各地の百貨店にてポップアップを続々と開催し、多くのお客様で賑わいを見せております。ご好評を受け、早くも2回目の催事開催も決定するなど、人気はますます拡大しております。

SNSや口コミを通じて話題が広がり、リピーターのお客様も増加しております。今後も新たな開催情報が順次発表される予定であり、その勢いは今後も続くことが期待されております。

そして次に登場するのは―皆さまのお近くの街かもしれません。今後の開催情報につきましては、改めてご案内させていただきます。

【商品紹介】

インスタグラムはこちら → https://www.instagram.com/jungnammi_kr

商品紹介はこちら → https://haruco.co.jp/jungnammi/

【冷凍パンギフトも人気！楽天ランキング受賞の話題商品】

とうもろこしパンじゃがいもパン（カムジャパン）さつまいもパン（こぐまパン）柿パンにんにくパンかぼちゃパン長ねぎパン唐辛子パン玉ねぎパン栗パンパイナップルパン黒トリュフじゃがいもパン

ジョンナンミミョンガの冷凍パンは販売開始から好評をいただいています。オンラインでもランキング入りするほど人気で、ご自宅のオーブンで焼くだけで、もち米生地のもっちり食感と野菜の風味を楽しめます。全10種類をセットにしたギフトボックスにて販売を行っております。贈る方も贈られる方も嬉しくなるパンです。

詳細・購入はこちら

公式サイト：https://item.rakuten.co.jp/haruco/h012_043/

Instagram：https://www.instagram.com/jungnammi_kr/

ジョンナンミパンの美味しさの秘訣は、コンベクションオーブンにあり！？

楽天ランキング1位獲得冷凍用ギフトボックス

ジョンナンミミョンガの人気商品「野菜パン」は、Yasur 電気ロータリーコンベクションオーブンで焼き上げています。外側は香ばしく、内側はしっとりふんわりとした食感を実現し、理想的な焼成品質をご提供できます。ロータリーによる精密な温度コントロールと均一な熱循環を備え、パンや焼菓子など、さまざまな製品を高品質かつ再現性高く焼成することが可能です。プロの現場でも安心してご使用いただける製品です。

株式会社ハルコでは、2026年2月に展示会への出展を予定しております。『第54回 厨房設備機器展（HCJ2026）』が、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催されます。

小間位置：東4ホール ブースNO.E4-U03

ご関係者様のご来場をお待ちしております。

ジョンナンミミョンガのパンはYasurの電気ロータリーコンベクションオーブンで、焼き上げています。

株式会社ハルコ

所在地：東京都荒川区南千住1-15-4 トリニティ三ノ輪 7F

代表者：代表取締役 臼井春子

TEL：03-3806-5503

公式サイト：https://haruco.co.jp

運営サイト：楽天・Amazon