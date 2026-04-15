リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、北海道上川郡上川町（町長：西木 光英）と「地域活性化起業人交流プログラムによる研修派遣に関する協定」を締結いたしました。本契約の締結により、当社の専門人材を同町へ派遣し、スポーツを通じた町民の健康維持や関係人口の拡大に向けた新たな地域デザインプロジェクトを本格的に始動いたしました。

■ 社会的背景と協定の目的：「人的リソース不足」を民間ノウハウで解決

現在、少子高齢化による人口減少に伴い、多くの地方自治体で専門的な人的リソースの不足が深刻な課題となっています。上川町においても、スポーツを通じた町民の健康維持や、イベント企画による「関係人口の拡大」を実現したいという意向がありながら、推進するための人員不足が課題でした。そこで、令和5年度に過去最高の活用実績（779人）を記録し注目を集める総務省の「地域活性化起業人」制度を活用し、全国でスポーツビジネスのノウハウを持つ当社から即戦力となる人材を派遣することで、課題解決と地域デザインを協働で進める運びとなりました。

■ 上川町での具体的な活動内容：4つのスポーツ施策で地域をデザイン

当社の派遣職員は上川町役場「未来想造課」に所属し、主に以下の4つの領域を中心に、地域デザインプロジェクトに従事します。

１. 町内部活動のサポート： 持続可能な部活動環境の構築に向けた支援

２. 体育館におけるトレーニング支援： 施設を活かした専門的な指導と環境整備

３. 成人向け運動機会の増進施策の企画・発案： 全世代の町民が健康で豊かに暮らせる仕組みづくり

４. 「ベースボール5」等の企画・運営サポート： 新しい都市型スポーツイベントを通じた関係人口の創出

■ 協定および派遣の概要

締結先： 北海道上川郡上川町

派遣期間： 令和8年4月1日～令和9年3月31日

派遣職員： リーフラス株式会社 関 圭一郎

配属先： 上川町役場 未来想造課

■ 今後の展望：スポーツを通じた地方創生のモデルケースへ

当社は、上川町での本取り組みを通じて確かな経験とノウハウを蓄積し、これをモデルケースとして北海道内をはじめ全国の自治体が抱える課題解決に貢献してまいります。今後もスポーツビジネス推進企業として、地方の関係人口の創出・拡大という社会課題に全力で取り組んでまいります。

■ リーフラス株式会社について

リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、社会課題をスポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。

子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約70,000名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽力してまいります。

【会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）：LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関する詳細や、取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。

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