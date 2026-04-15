明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド7月～9月開催分、申込受付開始

本州四国連絡高速道路株式会社明石海峡大橋 （神戸側より）神戸側主塔（2P）からの風景 （神戸側を望む）

世界最大級の吊橋・明石海峡大橋。その塔頂、海面上約300mから広がる360度の大パノラマを体験できる塔頂体験ツアー「明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド」の7月～9月開催分の受付を、4月1日（水）10時00分より開始いたします。

橋を支える最先端技術の数々を、建設に携わったエキスパート等のガイドとともに体感でき、普段は立ち入ることのできない管理路や塔頂への特別なツアーで、非日常の感動と学びをお届けします。

夏の思い出に、塔頂からの絶景を味わってみてはいかがでしょうか？多くの皆様のご参加をお待ちしております。

※4月～6月分の募集もまだまだ受付中です。お申し込みをお待ちしております。

「明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド」 開催概要

1. ツアー開催日時

4月～11月、2027年3月 のうち明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド事務局が指定する日

※詳しい開催日は参加申込受付開始日に「申込受付ページ」をご確認ください。

各日とも1日2回 （午前の部 / 午後の部）開催します。

【午前の部】集合・受付 9時00分 ツアー実施 9時10分～11時50分

【午後の部】集合・受付 13時15分 ツアー実施 13時25分～16時05分

受付を済まされた方から順に、ヘルメットの装着などの準備を開始します。

2. 申込受付開始日時

【7・8・9月 開催分】 4月1日（水）10時00分～受付開始

受付は「申込受付ページ」による先着順での申込となります。

電話等での受付は実施しておりませんので、予めご了承ください。

10月開催分以降の申込受付は、下記のとおり予定しております。

【10・11月 開催分】 7月1日（水） 10時00分～ 受付開始（予定）

【2027年3月 開催分】 12月1日（火） 10時00分～ 受付開始（予定）

申込受付開始日につきましては変更になることがございます。申込受付ページをご確認ください。

3. ツアーコース等について

（1）集合 ・ 解散場所

橋の科学館 （神戸市垂水区東舞子町4-114）

【アクセス】 JR神戸線「舞子駅」より徒歩約5分

山陽電鉄「舞子公園駅」より徒歩約7分

高速バス「舞子バス」バス停より徒歩7分

橋の科学館 アクセスマップ

（2）ご案内コース ・ 所要時間

ご案内コース

１.橋の科学館（集合・受付）～ツアー説明後橋の科学館見学～舞子海上プロムナード経由～

２.明石海峡大橋管理路～３.明石海峡大橋主塔（2P）～明石海峡大橋管理路～舞子海上プロム

ナード経由～橋の科学館（解散）

受付～解散までの所要時間

約2時間50分

ご案内コース概略図4. 「明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド」 参加料金[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/126_1_81dd8ea578551e4ff1ab93bedb14e6a4.jpg?v=202604151051 ]

※ 集合場所までの交通費は別途必要です。

※ 予約申込時にクレジットカードにて事前決済いただきます。

※ 12歳～15歳の方は、大人の同伴が必要です。年齢確認できる身分証明書等をご提示いただく場合がございます。

【申込受付ページ】

お申し込みはコチラ :https://widgets.bokun.io/online-sales/19601e4c-e423-4498-b375-c4260d252914/product-list/102540?page=1JTB BÓKUNよりお申し込みいただきます。 （会員登録不要）

【留意事項】

お申し込み前に必ず、「明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド」ホームページにて、注意事項等をご確認ください。

明石海峡大橋ブリッジワールドHP :https://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/5. 参加条件

１.12歳以上の方（参加当日に12歳以上であればご参加いただけます。12～15歳の方は、大人の同伴が必要です。）

２.補助具なしで、自ら2km以上の歩行ができ、階段の昇降ができる方

３.高所及び閉所恐怖症ではない方

４.飲酒されていない方

※必要と認めたときは、アルコールテストをする場合があります。

テストの結果、飲酒と判断された場合にはご参加いただけません。

※その他、安全確保等のための注意事項を守っていただきます。

５.誓約書に記載してある内容について誓約していただける方。

※未成年者（18歳未満）のツアー参加には親権者の同意が必要です

6. 募集人員

各回 ： 48名（最少催行人員： 12名）

※開催日の7日前までに最少催行人員に満たない場合は、ツアーを中止させていただきます。

（ツアー中止の場合は、参加者の代表者へ事前に予約システムからご連絡差し上げます。）

7. キャンセルポリシー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/126_2_0c6644e6a87c93155f3569babea7f00f.jpg?v=202604151051 ]

※日時はすべて日本時間（JST）を基準とします。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/126_3_9397e2633311a307af2f030e32f80d92.jpg?v=202604151051 ]

※日時はすべて日本時間（JST）を基準とします。

8. その他

大雨・強風・雷などの気象の影響やその他やむを得ない事情により、実施が困難と判断した場合は、中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【公式】明石海峡大橋ブリッジワールドInstagram（akashi_bridgeworld）

にて、明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド、橋の科学館の情報を日々発信中！

Instagramはこちら :https://www.instagram.com/akashi_bridgeworld