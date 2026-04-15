〈OJICOオリジナル〉「WANKO3」デザインの保冷トートプレゼント4月16日(木)よりOJICO直営店全店でスタート！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、4月16日（木）からOJICO直営店全店とOJICO web（オンラインショップ）で

「わんわんまつり2026」を開催します。

期間中、OJICO商品を20,000円（税込）以上お買い上げの方にOJICOオリジナルの保冷トートバッグをプレゼント。（各店定数に達し次第終了）

【OJICOオリジナル保冷トート】

半袖Tシャツでも人気の高い「WANKO」シリーズから「WANKO3」をモチーフとしたデザインの保冷バッグが期間限定ノベルティとして登場！

犬のわんこと、わんこそばをかけたデザインで、お椀に様々な犬種のわんこがすっぽりと入っているかわいらしいデザインです。

高さ37cm、幅42cm、マチ21cmの大きめサイズで、表地はキャンバス地、裏面はアルミ蒸着シートのしっかりした作りの保冷バッグは、日々のお買い物だけでなく、おでかけやピクニックなどのレジャーにもぴったり！

持ち手高さは26cmで、3.5cmの平紐を使用しているので、重たい荷物でも肩からかけやすいつくりになっています。

落ち着いたカラーで、男女問わず使いやすいデザイン。

【半袖Tシャツ WANKO3（わんこ3）】

好評の「WANKO」シリーズから「WANKO3」が登場。

犬（わんこ）と、わんこそばをかけたデザイン。デザインのコンセプト、レイアウトはそのままに

登場するわんこ達をリニューアル。

今回は”わんこ候補犬”をSNS上にて募集し、お客様参加型のデザインにするという新しい試み。

たくさんの応募から選ばれたわんこが描かれています。

華やかではありつつ派手すぎないマスタード色の身生地も今回が初登場。

〇イベント詳細

イベント名： わんわんまつり2026

実施期間： 2026年4月16日（木）から6月30日（火）まで（なくなり次第終了）

特典： 期間中、OJICO直営常設店、期間限定ショップ、OJICO web（オンラインショップ）にて

OJICOの商品を20,000円（税込）以上お買い上げの方にOJICOオリジナル保冷トートバッグをプレゼント

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/堀

TEL：076-246-3377

e-mail：takehiko@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。